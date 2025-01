Znan je zmagovalec izbora za slovenski avto leta 2025: ko klasiki še uspe zmagati (FOTO)

Škoda superb je zmagovalka letošnjega izbora za slovenski avto leta. Kot edini klasično oblikovani avtomobil je v finalnem izboru premagala štiri športne terence.

Znamki Škoda je prinesla že četrto zmago. Drugo mesto je osvojila dacia duster, tretje peugeot 3008, četrto citroën C3 in peto renault symbioz.

Superb je zmagal prvič, Škoda četrtič. Nagrado je prevzela Nina Lednik, ki pri Škodi skrbi za marketing.

Slovenski avto leta v številkah • Letošnji izbor je bil 33. po vrsti, zasnovali so ga trije mediji, Avto in šport, Motorevija in Val 202, danes je sodelujočih medijev devet. • Prvi zmagovalec je bil BMW serije 3 coupe, to je bila doslej edina zmaga Bavarcev. • Največ prvih mest je pobral Volkswagen, zadnja zmaga pa je že kar oddaljena. • Večina lovorik je šla evropskim znamkam, prevlado sta prekinili Mazda in Toyota. • Med modeli je največkrat zmagal VW golf, štirikrat; tri zmage imata ford focus in VW polo.

Prepričal tudi javnost

»Letošnji izbor smo končali s finalnim dejanjem, ki je dal jasnega in nespornega zmagovalca. Škodin superb je poleg strokovnjakov prepričal tudi javnost, saj so mu v glasovanju bralcev, gledalcev, poslušalcev in sledilcev podelili daleč največ glasov. Očitno so klasične avtomobilske oblike, na primer limuzina in karavan, v današnji poplavi cestnih terencev in križancev še vedno zaželene. Superb je marsikoga prepričal tudi s svojo pogonsko raznolikostjo, saj ponuja tako bencinske in dizelske motorje kot blagi in priključnohibridni pogon,« je dejal Blaž Poženel, predsednik izbora za slovenski avto leta in odgovorni urednik Motorevije AMZS.

Vsi mediji so superba uvrstili bodisi na prvo bodisi na drugo mesto, kar je bilo dovolj za prepričljivo zmago. Tudi na Delu in Slovenskih novicah smo ga postavili na vrh. Resda je kaka stvar, ki nas pri njem malce moti, saj gre za dolg model, pa vendarle bolj lahkoten in »avtomobilski«, kot so športni terenci.

Žirijo je nagovoril direktor Parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič.

Je skladno oblikovan, ne nazadnje izstopa s sposobnim in varčnim pogonom ter izjemno prostornostjo, posebno v karavanski izvedenki. Ravno te dni ga je evropski konzorcij Euro NCAP tako kot tehnično sorodnega VW passata razglasil za najvarnejši model med večjimi družinskimi avtomobili.

Nagrajenci Družinski poletni vikend paket na Kopah prejme Božidar Benko iz Ljutomera, komplet celoletnih pnevmatik znamke Goodyear dobi Lojze Šinko iz Ljubljane, Petrolovo kartico z dobroimetjem v vrednosti 1500 evrov pa Tatjana Tanko iz Ribnice.

Kako smo ocenili druge

V naši redakciji smo na drugo in tretje mesto uvrstili citroëna C3 in dacio dusterja. Odobravamo, da mali francoski predstavnik nagovarja trg z ugodno ceno, predvsem bencinska, po svoje tudi električna izvedenka, ki pa k nam šele prihaja. Duster je prav tako všečen avtomobil, ki res izstopa zlasti z vrhunskim dizajnom, česar si nekoč pri tej znamki nismo mogli predstavljati. Menimo le, da bi mu za težje terenske preizkušnje še naprej najbolj pristajal dizelski pogon, ki pa ga nima več. Citroën je sicer že bil v finalu, Dacia pa tokrat z dusterjem celo prvič.

Voditeljica prireditve Ula Furlan in predsednik izbora Blaž Poženel sta izžrebala nagrajence.

Na četrto in peto mesto smo pri nas postavili peugeota 3008 in renaulta symbioza. Sploh nista slaba avtomobila, ne nazadnje smo ju novinarji (Atmosferci, Avtomobilnost-Val 202, Avto magazin, Motorevija AMZS, Delo in Slovenske novice, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Večer – Avtomanija, Avto magazin, spletni portal Planet Siol.net) med 25 kandidati izglasovali v finale, a nas v končnem izboru le nista prepričala tako kot prej omenjeni.

Končni izbor v Pivki

Veselilo nas je, da smo lahko končni izbor izvedli v Parku vojaške zgodovine v Pivki, kjer so nas direktor Janko Boštjančič in njegova ekipa sprejeli s pristnim navdušenjem in zelo pomagali pri izvedbi dogodka. Premaknili so na primer oklepni transporter, da smo lahko v halo zapeljali pet finalistov. Pa le omenimo, da v parku nimajo razstavljene samo vojaške tehnike, temveč zanimive pogonske eksponate s področja transporta.

Sklepni dogodek je bil krona zelo dobrega odziva javnosti: vsi mediji skupaj smo prejeli 33.000 glasov, precej več kot v prejšnjem izboru. »Dokaz več, da svet avtomobilov še kako zanima naše bralce, poslušalce, gledalce in sledilce, ki jim ni vseeno, s kakšnimi avtomobili se vozijo,« je sklenil Blaž Poženel.