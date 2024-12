Zimski sprehod: psu naj bo toplo

Morda se zdi komu oblačenje psa v plašče nesmiselno, vendar so nekatere pasme prilagojene toplejšemu vremenu, kot je naše, zato na hladnem morda zelo trpijo. Če opazite, da vašega psa zebe, mu zagotovite oblačilo, ki ga bo v mrzlem vremenu grelo. To še posebno velja za mladiče, starejše in bolne, saj je zanje zadrževanje na mrazu bolj tvegano. Ali bo psa zeblo, je odvisno tudi od njegove velikosti in vrste dlake: majhnim z nizko telesno težo in tistim s kratko ali tanko dlako bomo tako z oblačilom izboljšali počutje.

Plašč ni namenjen le gretju, psa bo ohranjal tudi suhega. Izberite vodoodpornega, ki se dobro prilega, saj lahko sicer drsi okoli telesa in žival ovira pri hoji, teku, tudi pri opravljanju potrebe. Pred nakupom je dobro preveriti, ali je plašč mogoče prati v stroju, saj vam bo to zelo olajšalo vzdrževanje.

Po igranju na snegu ga skrbno obrišite z brisačo. FOTO: Katerina_brusnika/Getty Images

Zaužitje snega v večjih količinah lahko povzroči drisko.

Zimski sprehod s psom

Zimski sprehod s psom ne sme miniti brez brisače v torbi. Če se na sprehodu zmoči, ga obrišite in vsaj za silo posušite, doma pa vedno sperite z njega umazanijo in sneg. Po umivanju ga skrbno obrišite in poskrbite, da se bo na toplem posušil. Vsakokrat je treba ljubljenčku temeljito umiti tačke, sol, ki jo uporabljajo za posipanje cest in pločnikov, lahko namreč poškoduje pasje blazinice, zato mu operite tačke takoj po prihodu domov, da preprečite morebitno oblizovanje, saj je sol za ljubljenčka strupena. Če so tačke razpokane, uporabite do psov prijazen balzam, tačke pa lahko zaščitite tudi s pasjimi škornji.

Plašč ni le modna muha. FOTO: Dominic Done/Getty Images

Hud mraz ni primeren za dolge sprehode – če zebe vas, zagotovo zebe tudi vašega ljubljenčka. Sprehodi naj bodo v zelo hladnih razmerah kratki in omejeni na opravljanje potreb. Ker različni psi različno prenašajo mraz, lahko psa zebe tudi, ko vas ne. Bodite pozorni na znake, ki sporočajo, da je ljubljenček v stiski: če se trese, cvili ali hodi počasi, ga čim prej odpeljite na toplo, v nasprotnem primeru lahko psa doleti podhladitev.

Psi se radi igrajo na snegu in ledu, vendar jih ne pustite v bližino zamrznjene vode. Tanek led lahko poči, vaš ljubljenček pa lahko pade v mrzlo vodo. Prav tako preprečite, da bi zaužil preveč snega, saj lahko to povzroči prebavne težave. Pozimi bodite pozorni tudi na kraje, kjer bi se lahko razlil antifriz: zaužitje tega je za psa izjemno nevarno.