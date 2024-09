Zaželeni premijski nemci

V Sloveniji je vozni park star kar 11 let, takšni avtomobili imajo pred seboj le še nekaj let, ne pa desetletja. Ljudje morajo avto enkrat vendarle menjati. Poleg trga novih avtomobilov pri nas vselej obstaja trg rabljenih, ki ga lahko delimo na dva dela. Na prvem se lastništvo menja v Sloveniji, ko nekdo pri nas proda rabljeni avtomobil. Ta trg je zelo velik, obsega vse mogoče, natančnih številk o njem ne poznamo. Poskusili smo jih dobiti tudi na ministrstvu za infrastrukturo, a so nam sporočili, da se tovrstni podatki ne vodijo v posebni bazi. Drugi del so avtomobili, ki se rabljeni uvozijo iz tujine, predvsem iz zahodne Evrope. Tu je številk nekaj več, vendar jih je treba prav tako jemati z rezervo.

Majhno povpraševanje po rabljenih električnih.

Še pred koronsko krizo se je v Sloveniji prodalo veliko več novih avtomobilov, kot se je uvozilo rabljenih. Potem pa je začel delež slednjih naraščati, lani je dosegel najvišjo raven doslej, letos pa je vsaj po dosegljivi statistiki malce nižji, a še vedno zelo visok. Kje so vzroki? Verjetno jih je več, a zelo pomemben je ta, da so se avtomobili na splošno močno podražili.

Raje malce večji rabljen avtomobil

Pri nas ima še vedno marsikdo raje malce večji rabljen avtomobil kot novega manjšega oziroma rabljen avtomobil prestižne znamke kot novega bolj »plebejske« znamke. Ti vzorci se vlečejo še iz časov Jugoslavije. Pri uvozu rabljenih močno prevladujejo nekatere predvsem nemške znamke. Dolga leta je to veljalo zlasti za premijske proizvajalce, zdaj pa tudi za Volkswagen. Letos v pol leta se je prodalo 4000 novih volkswagnov, uvoženih pa naj bi bilo kar 4500 rabljenih. Še veliko večja je razlika pri premijskih predstavnikih. Audijev, beemvejev in mercedesov se je rabljenih letos uvozilo približno trikrat toliko, kot se je prodalo novih; pri sicer precej manjših absolutnih številkah je razlika še bolj izrazita pri volvih.

Pri rabljenih električnih avtomobilih, ki sicer niso ravno prodajni hit, je najpomembnejše stanje baterije. FOTO: Aleksandr Potashev/Getty Images

Podatkov glede pogonov za polletje še nimamo, a po prvem četrtletju je bilo pri uvoženih za kar tri četrtine dizelskih. Najbolj priljubljeni modeli so volkswagen passat, audi A4 ali A6, mercedes razreda C, BMW serije 3 in 5, še posebej v karavanskih izvedbah. Kljub vsemu, kar so dizelskim avtomobilom napovedovali v preteklosti, je jasno, da kupci želijo avtomobile s sodobnimi dizelskimi motorji in po možnosti samodejnim menjalnikom. Med manjšimi modeli (peugeot 2008, toyota yaris cross itd.) sta priljubljena bencinski motor in ročni menjalnik.

V prvi polovici leta se je zmanjšalo povpraševanje po rabljenih električnih avtomobilih. Pri njihovem nakupu je pomembnejše kot število prevoženih kilometrov stanje pogonske baterije; to je res treba pregledati pri kakšnem neodvisnem strokovnjaku.