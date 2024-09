Zakaj ni dobro imeti prijaznega partnerja

Prijazni ljudje so običajno pozorni in ustrežljivi, na dolgi rok pa lahko prav te lastnosti postanejo obremenjujoče za druge osebe in povzročijo trenja v odnosih, meni ameriški psiholog in avtor dr. Seth J. Gillihan.

Prijazne osebe se namreč pogosto rade izogibajo konfliktom in resnico zavijajo v vato, kar pripelje do tega, da zveze z njimi niso najbolj pristne in iskrene.

Dr. Gillihan je za ameriško revijo Psychology Today razkril, zakaj se ni dobro ujeti v mrežo prijaznega partnerja in kako prepoznati znake na videz neškodljivega vedenja pri človeku. Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.