Zakaj je rdeče zelje zdravo, kdo ga ne sme jesti in recept za njegovo pripravo

Rdeče zelje je nepogrešljiva sestavina kosila na dan, ko iz mošta nastaja vino, torej na prihajajoče martinovo. Vendar ta kapusnica ni le simbol omenjenega praznika, premore tudi številne pozitivne učinke na zdravje in bi jo morali večkrat jesti.

Oglejmo si, kaj vse zmore ter tudi, kdo z njim ne sme pretiravati.

FOTO: Gettyimages

Kaj skrivajo rdeči listki

V 80 gramih kuhanega rdečega zelja je:

49 džulov oziroma 12 kalorij,

0,6 grama beljakovin,

0,2 grama maščob,

1,8 grama ogljikovih hidratov,

1,8 grama vlaknin,

104 miligramov kalija,

25 mikrogramov folne kisline,

26 miligramov vitamina C.

Tako vpliva na telo

FOTO: Amalliaeka/Gettyimages

Deluje protivnetno

Značilno temnordečo oziroma vijolično barvo rdečemu zelju zagotavljajo naravna barvila antocianini. Ti delujejo protivnetno in na več načinov pozitivno vplivajo na zdravje.

Blažijo namreč posledice delovanja prostih radikalov, s tem nižajo tveganja za telesna vnetja in tako ščitijo pred z njimi povezanimi kroničnimi boleznimi, kot so sladkorna bolezen tipa dva, rakava obolenja, varujejo še pred debelostjo ter težavami, ki jih ta povzroča.

Drugi pomembni antioksidanti v rdečem zelju so še vitamina C, E in karotenoidi.

Ne zgolj zaradi antocianinov, rdeče zelje ima protivnetni učinek tudi zaradi fitokemikalije sulforafan.

Več študiji je pokazalo, da ta snov niža tveganje za vnetja in njihove posledice, med drugim bolečine, ki so znak vnetja sklepov oziroma artritisa.

FOTO: Shutterstock

Skrbi za zdravje srca

Leta 2019 opravljena raziskava je dokazala, da antocianini igrajo pomembno vlogo pri varovanju zdravja srca in ožilja.

Z njimi bogata živila, torej tudi rdeče zelje, skrbijo za nižje tveganje za srčno kap in za druge srčno-žilne bolezni.

Niža tveganje za različne oblike raka

Ni živila, ki bi lahko povsem preprečilo različne oblike raka, se pa nekatera lahko pohvalijo s tem, da znatno nižajo tveganje zanje, mednje sodi rdeče zelje.

Zaradi visoke vsebnosti žveplove snovi sulforafan in antocianinov blaži posledice oksidativnega stresa ter njegovih škodljivih posledic na zdravje.

Dobro je za prebavo

Z rednim uživanjem rdečega zelja je mogoče pozitivno vplivati na prebavo, kajti vsebuje veliko vlaknin. Med drugim netopna vlakna, ki so zaveznice dobre prebave.

Vlakna v rdečem zelju slovijo tudi kot prebiotiki, so torej hrana za probiotične kulture, ki so nepogrešljive za dobro delovaje prebavil in za zdravje nasploh.

Spojine v rdečem zelju, imenovane izotiocianati, so med najučinkovitejšimi z vidika zdrave črevesne flore.

Kdo ga ne sme jesti?

Rdeče zelje je načeloma primerno za vse, vendar lahko pri nekaterih izzove alergijo. Največkrat je ta prisotna pri osebah, ki so preobčutljive za jajčevce, rdečo peso, zeleno in papriko.

Simptomi blage alergije so srbeča usta in jezik, kihanje ter izcedek iz nosu. Če se ob uživanju rdečega zelja pojavijo ti simptomi, bodite z njim previdni, če se pojavi hujša reakcija v obliki zatekanja grla, takoj poiščite pomoč.

FOTO: Shutterstock

Tudi osebe, ki imajo težave s ščitnico, naj z rdečim zeljem ter kapusnicami nasploh ne pretiravajo. Te namreč vplivajo na absorpcijo joda, ki je ključen za proizvodnjo ščitničnih hormonov.

Rdeče zelje je koristno prebavi, res pa je, da lahko povzroča napenjanje in vetrove. Zlasti so ti izraziti pri osebah z vnetnimi črevesnimi boleznimi, kot je denimo kronova bolezen.

Osebe, ki uživajo zdravila za redčenje krvi, morajo biti pozorne na živila, bogata z vitaminom K, ki skrbi za strjevanje krvi. Med te spada rdeče zelje.

Recept za Martinovo rdeče zelje

FOTO: Shutterstock

Sestavine:

kilogram rdečega zelja,

ena manjša čebula,

eno srednje jabolko,

dve žlici maščobe,

jušna osnova,

deciliter rdečega vina,

ena žlica sladkorja,

dva stroka česna,

sol in kumina po okusu.

Priprava:

Zelje narežite na rezance.

V ponvi segrejte maščobo, na njej popražite sladkor, da karamelizira .

Dodajte sesekljano čebulo, popražite, dodajte sesekljan česen in zelje.

Začinite s soljo, dobro premešajte, dodajte naribano jabolko in začinite s kumino.

Zalijte z jušno osnovo in vinom, pokrijte in dušite do mehkega.

Vmes večkrat premešajte in po potrebi še dolijte juho.

Nasvet: Če vam sladkast okus ne odgovarja, ne dodajajte sladkorja. Izpustite tudi kumino, če niste ljubitelj te, za bogatejši okus lahko po dušenem zelju posujete malo narezanih orehov, priporoča portal BBC Good Food.