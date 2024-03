Otroci si lahko kar sami izdelajo glasbeni inštrument

Glasba razveseljuje in s svojim univerzalnim jezikom ljudi tudi zbližuje, zato nikoli ni prezgodaj, da bi se začeli učiti igranja na kakšen inštrument. Ker pa so ti večinoma precej dragi, naj si malčki najljubšega najprej izdelajo kar sami. Tako bodo lahko brez večjih finančnih posledic in slabe volje, ko se enega morda naveličajo, enega zamenjali za drugega.

Morda bodo nekega dne imeli čisto pravi band. FOTO: Inarik/Getty Images

Elastike za strune

Eden najbolj priljubljenih inštrumentov je kitara, da bi jo izdelali, pa bomo potrebovali približno uro časa, poleg tega pa še škatlo, v kateri smo kupili papirnate robčke, če je nimamo, lahko uporabimo tudi kakšno drugo kartonasto embalažo, bomo pa morali na eni strani izrezati ovalno odprtino, ki na škatli robčkov že obstaja. Zberemo še dve leseni paličici sladoledih lučk, dolg tulec iz trdega kartona, denimo tistega, okrog katerega je bila ovita prozorna ali aluminijasta folija, in nekaj elastik različnih velikosti in širin. Če želimo kitaro tudi okrasiti, potrebujemo še akrilne barve in čopič, kakšen gumb in lepilo, lahko tudi barvni papir.

Prazno škatlo položimo na ravno površino in na eno od krajših stranic prislonimo kartonasti tulec, ki ga s svinčnikom obrišemo in krog previdno izrežemo. Vanj nato vstavimo tulec in ga pritrdimo z lepilnim trakom, naj bo čim bolj stabilen. Nato po želji pobarvamo tulec, škatlo in paličici sladolednih lučk. Ko se barva posuši, paličici prilepimo na obe ožji strani ovalne odprtine. Zdaj je treba prek škatle napeti še strune oziroma elastike. Uporabimo najmanj štiri, lahko pa tudi šest. Po želji na vrh kitare pritrdimo gumbe, ki naj bodo drug od drugega enakomerno oddaljeni, katerega od njih pritrdimo še na drug del kitare in že lahko začnemo igrati.

Na kitaro iz kartona bo pravo veselje igrati.

Riž za ropotuljo

Še hitreje izdelamo bobne. Potrebujemo prazno kovinsko embalažo oziroma pločevinko, naj bo visoka, denimo od pelatov, fižola in podobno, tista, v kateri je tunina, je prenizka. Odstranimo pokrov in previdno pobrusimo ostre robove. Z balona odrežemo zgornji del, skozi katerega bi balon sicer napihnili, in ga poveznemo prek odprtine pločevinke. Dobro potegnemo, da se balon čim bolj napne, za vsak primer ga še pritrdimo z elastiko ali lepilnim trakom.

Zdaj boben po želji okrasimo. Lahko ga pobarvamo z akrilnimi barvami, oblepimo z barvnim papirjem, najbolje samolepilnim, dodamo kakšen okrasek v obliki gumba in podobno. Potrebujemo še dve paličici, s katerima bomo bobnali. V trgovini za ustvarjalce kupimo dva večja cofka in vsakega z lepilom pritrdimo na papirnato slamico. Ustvarimo lahko več bobnov in jih postavimo drugega ob drugem, da bo izkušnja igranja čim bolj pristna, potrebujemo le dovolj pločevink in balonov, v vsakem primeru pa bosta dovolj dve palici.

Za bobne potrebujemo višjo konzervo, balon, dve papirnati slamici in dva cofka.

Izjemno enostavno izdelamo ropotulje. Potrebujemo plastični jajček, ki ga najdemo v priljubljenem otroškem čokoladnem posladku, dve plastični žlički, površina, s katero v usta nosimo hrano, naj bo dovolj velika, da bo jajček lepo sedel vanjo, lepilni trak in žličko suhe leče, lahko tudi riža ali kaše. Fižol je prevelik in takšna ropotulja ne bo zvenela najlepše.

Če imamo dovolj jajčkov in žlic, si lahko damo duška in izdelamo več ropotuljic, vsako z drugačnim polnilom, saj bo tako vsaka zvenela drugače. Izbrano polnilo vsujemo v plastično jajce, a ne več kot do polovice, ga zapremo ter položimo na eno od žličk. Na drugo stran jajčka damo drugo žličko ter vse ovijemo z lepilnim trakom. Čez njega po želji prilepimo še barvni samolepilni papir ali trak, male cofke in druge okraske po želji.