Za dame, ki se rade razvajajo

Bliža se dan žena, ko damam tradicionalno podarimo kakšno malenkost, običajno je to cvet, natančneje rdeči nagelj, če upoštevamo tradicijo, v zadnjih letih pa postajajo priljubljena tudi drugačna darilca, še posebno tista, ki jih izdelamo sami.

V piling po želji dodamo eterično olje. FOTO: Helin Loik-tomson/Getty Images

Dame, ki se rade razvajajo, bodo vesele pilinga za telo ali ustnice, unikatnega trdega mila ali sveče. Za piling za ustnice potrebujemo žlico sladkorja, žlico kokosove maščobe, nekaj kapljic njenega najljubšega eteričnega olja (mentolovega, olja čajevca in drugih pekočih se raje ognemo) in žličko medu. Pa seveda manjšo posodico s pokrovom, kamor bomo piling spravili. Vse, kar je treba storiti, je, da vse sestavine v posodi dobro zmešamo in jih predevamo v manjšo posodico.

Vse, kar potrebujemo za piling, imamo najverjetneje že doma.

Na enak način izdelamo tudi piling za telo, le količina naj bo nekoliko večja, sicer ga bo prehitro zmanjkalo, prej omenjenim sestavinam pa lahko dodamo tudi mleta kavna zrna ali nekaj kapljic najljubše barve za živila, ki bo mešanico lepo obarvala.

Namesto belega glicerina lahko uporabimo tudi katero drugo barvo. FOTO: Dmitriy Fesenko/Getty Images

Če se odločimo za izdelavo mila, brez obiska trgovine ne bo šlo, saj bomo potrebovali glicerin. Dobimo ga v specializiranih, tudi spletnih trgovinah in tistih s pripomočki za ustvarjanje. Milo bo še bolj posebno, če mu dodamo denimo stisnjene suhe cvetove, nageljnove žbice, prepolovljena kavna zrna in druge naravne dodatke. Da bi ti prišli do izraza, potrebujemo prosojni glicerin, poleg tega pa še belega, modelček za milo, medicinski alkohol, eterično olje in dve ognjevarni posodici. V eno položimo prozorni glicerin in ga raztopimo. To lahko storimo v mikrovalovni pečici ali na štedilniku.

V modelček razporedimo izbrano okrasje in ga prelijemo s stopljenim glicerinom, v katerega smo vmešali nekaj kapljic eteričnega olja. Glicerin naj v modelčku sega centimeter visoko, nato počakamo pet minut, da se posuši, in po vrhu poškropimo z alkoholom. V drugi posodici raztopimo beli glicerin in ga prelijemo po prozorni plasti. Sega naj do vrha modelčka. Počakamo najmanj 40 minut, da se milo posuši, nato ga previdno odstranimo in zavijemo v celofan ali položimo v lepo darilno škatlico.

Vsako barvo stopimo posebej, jo vlijemo v kozarec in počakamo, da se strdi. FOTO: Helin Loik-tomson/Getty Images

Iz ostankov sveč izdelamo novo.

Ognjevarno posodo potrebujemo tudi za izdelavo sveče, najbolj enostavno bomo izdelali tisto v kozarcu. Po predalih poiščemo sveče, ki smo jih že skoraj porabili, naj bodo različnih barv, nato poiščemo še stekleni kozarček in stenj, slednjega kupimo ali previdno odstranimo iz katere od sveč, ki jih imamo doma, a mora biti še neuporabljena. V kozarček na sredino postavimo stenj in ga na vrhu primemo s kljukico za obešanje perila ter jo z drugo stranjo prislonimo na rob kozarca, da bo stenj stal pokonci.

Sveče naribamo, vsako v svojo posodico, in vosek raztopimo. V kakšnega lahko nakapamo eterično olje, tako bomo dobili dišečo svečo. Vosek vlijemo v kozarec in počakamo, da se strdi, nato stopimo vosek druge barve, vlijemo v kozarec in počakamo, da se strdi. Ponavljamo, dokler ne porabimo vsega voska, če želimo svečo še dodatno okrasiti, po vrhu posujemo zdrobljene posušene cvetove ali drugo okrasje po želji.