Yamaha tracer 9 GT spada v segment športno-potovalnih motociklov, še najbolj zaradi namenskih kovčkov in serijsko vgrajenega polaktivnega vzmetenja, ki bistveno pripomore k dobri vozniški izkušnji. Oblika je znana, malo dodelana glede na prejšnji model, le izbira barvnih kombinacij bi bila lahko večja. Sprednji del motocikla je zaradi oklepa ob strani videti malce prevelik, dobre led luči naredijo bolj športen videz, pomični vetrobran pa je spet premalo učinkovit. Stikala bi si zaslužila posodobitev, enako velja za ogledala in instrumentno ploščo, ki je razdeljena na dva dela in tako neposreč...