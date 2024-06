Vse te dobrote lahko naredimo iz zelenih orehov

Oreh je mogočno drevo, ki daje vsestranske, v prehrani in zdravilstvu uporabne sadeže. Uvrščamo ga med lupinasto sadje, užitni pa so tako mladi plodovi s še mehko lupino kot jedrca, ki jih jeseni stolčemo iz otrdelih lupin. Vsi vemo, kako koristna so za naš organizem orehova jedrca, ki vsebujejo veliko maščob, ogljikovih hidratov, beljakovin, celuloze in rudnin, poleg tega so bogat vir vitaminov, kot so A, B, C in D. A tudi mladi plodovi niso kar tako, bogati so z vitaminom C in jodom ter koristni za ščitnico. V starih bukvah najdemo recept za domači orehovec, ki so ga domači zdravilci priporočali za krepitev imunskega sistema, zlasti v zimskih mesecih, pomaga pa tudi pri želodčnih težavah in slabokrvnosti. Seveda ne gre zanemariti dejstva, da je orehovec odličnega okusa, zlasti, kadar mu družbo delajo različne začimbe.

Zdaj je ravno pravi čas, da jih preizkusimo, saj jih pobiramo maja in junija, za uporabo pa morajo biti še ravno prav mehki.

Poleg že omenjenega orehovca oziroma orehovega likerja orehe pripravimo v sladkornem sirupu ali iz njih skuhamo zanimivo marmelado. Če nismo preveč sladkosnedi, jih vložimo v kisu podobno kot kumare in drugo zelenjavo.

Za marmelado in orehe v sladkornem sirupu morajo biti plodovi tako mehki, da jih zlahka prebodemo z iglo, medtem ko za liker izberemo tiste, ki imajo že nekoliko tršo lupino, vendar še dovolj mehko, da jih lahko brez težav prepolovimo z nožem. Najmanj dela je z orehovcem, ki ne zahteva kuhanja. Osnovne sestavine, poleg orehov so to še sladkor in začimbe (nageljnove žbice, vanilja, piment, pelin, cimet, lahko tudi limone in pomaranče, nekateri dodajo tudi kavna zrna), zalijemo z dobrim domačim žganjem, premešamo in pustimo stati 40 dni v pokriti posodi – po nekaterih receptih na soncu, po drugih v senci. V obeh primerih vmes večkrat premešamo, na koncu pa precedimo skozi gazo in nalijemo v steklenice.

V kis jih vložimo tako kot na primer kumare, zelene orehe naluknjamo in namakamo deset dni, vmes pa vodo redno menjujemo. Potem jih blanširamo v slani vodi in naložimo v kozarce. Prelijemo s prevreto mešanico vode in kisa, ki smo ji dodali sladkor in začimbe. Zelene orehe v sladkorni omaki predstavljamo v priloženem receptu, podobno pripravimo marmelado, ki jo kuhamo uro ali dve, toliko, da se orehi temeljito zmehčajo.

Zeleni orehi v sirupu

Aromatična in kalorična sladica močnega okusa ali pa odličen dodatek pečenemu mesu, narezkom in paštetam, tudi siru. Uporabimo zelene orehe, ki so v notranjosti še povsem mehki. Med večdnevnim namakanjem v vodi postanejo črni. Poleg začimb, navedenih v receptu, lahko dodamo še ingver, namesto sladkorja pa uporabimo med.

Za 4 osebe.

1 kg zelenih orehov

600 g sladkorja

2 cimetovi palčki

2 stroka vanilje

2 zvezdasta janeža

10 nageljnovih žbic

1 skodelica limoninega soka

1 l vode

Priprava

Orehe temeljito operemo in večkrat prebodemo z iglo. Stresemo jih v večji lonec in zalijemo s hladno vodo. Pustimo jih stati vsaj deset dni, pri čemer vsak dan dvakrat speremo in ponovno namočimo v sveži vodi. Tako bomo sprali tanine. Po desetih dneh (oziroma ko počrnijo) jih skuhamo do mehkega v večji količini vode. Medtem v loncu zavremo vodo in v njej raztopimo sladkor. Dodamo začimbe in kuhamo, dokler ne nastane gost sirup. Dodamo kuhane in odcejene orehe in še malo pokuhamo. Orehe nadevamo v sterilizirane tople kozarce in prelijemo s sladkornim sirupom. Pretresemo, da odstranimo zračne mehurčke. Na vrh vsakega kozarca dodamo žlico limoninega soka in dobro zapremo. Spravimo v shrambo in pustimo stati še vsaj en mesec, preden jih postrežemo. Res poln okus bodo razvili po dveh mesecih.

