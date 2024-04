Vrtnarjenje dviguje raven hormona sreče

Otroka lahko v vrtnarjenje vključite že pri dveh letih, za ta podvig pa potrebujete le lončke, zemljo in rastline. Če želite imeti manj dela z umivanjem malih rok, seveda ne pozabite na vrtnarske rokavice. Posajeno bo treba tudi zalivati, ljubka zalivalka bo gotovo okrepila motivacijo. Ni treba, da jo kupujete, lahko ga skupaj pobarvate ali kako drugače okrasite tisto, ki jo že imate doma.

Če je otrok še majhen in še nikoli ni opazoval procesa kaljenja, mu to zabavo privoščite to pomlad. Na okensko polico položite pokrovčke o steklenih kozarcev za vlaganje z navlaženimi kuhinjskimi papirnatimi brisačkami, nanje naj položi semena fižola, nato pa opazuje, kako bo vzklil. Primerno je tudi zrno pšenice, saj tako kot fižol hitro kali. Otrok naj skrbi, da bo brisačka vedno dovolj navlažena. Ko semena vzklijejo, naj jih posadi na vrt ali v lonček.

Poriše lahko tudi glinene lončke, na primer tiste za gojenje začimb in zelišč.

Bolj ko bodo rastline uspevale, večje bo veselje. Med tistimi, ki se bodo hitro razrasle, ne glede na to, ali jih gojite v lončku na balkonu ali na vrtu, je meta. Od zelenjave so na balkonu lahko paradižniki, računajte pa, da potrebujejo najmanj šest ur sončne svetlobe ter redno zalivanje. Redkvice lahko gojite tudi v loncu na balkonu, tam bodo zrasle tudi kumare, korenje, buče, česen in čebula. Razveseljevale bodo tudi jagode.

Paradižnike je mogoče gojiti tudi v lončkih. FOTO: Elena Gurova/Getty Images

Starejši otroci bodo uživali v načrtovanju tematskega vrta, kot je vrt za pico, salsa vrt ali vrt z mavrično zelenjavo. Izbirčni jedci bodo raje poskusili novo zelenjavo, če so jo pridelali sami. Bučke so lahko vir zabave, če vanje vrežemo otrokovo ime. Tako bo lahko opazoval, kako črke z bučo vred vse poletje rastejo.

Opazujemo živali

Otroci pa nimajo radi le rastlin, pač pa tudi živali. Ena od spomladanskih aktivnosti je lahko izdelava ptičje hišice za balkon ali vrt. Medovite rastline v loncih ali na vrtu bodo privabile čebele, tudi metulje. Ena od takšnih rastlin je sivka. Čebele privabljajo tudi žajbelj, šetraj, meta in materina dušica. S sajenjem medovitih rastlin boste prispevali k varovanju opraševalcev.

Ob skrbi za vrt se krepi občutek za odgovornost. FOTO: Lemanna/Getty Images

Otroka lahko ob opazovanju čebel in čmrljev, ki prihajajo na cvetlico, poučite o pomembnosti opraševanja. Seznanite jih lahko tudi z življenjem čebel in pridobivanjem medu. V trgovinah se dobijo tudi čmrljaki, ki jih lahko postavite na balkon, in če boste imeli srečo, bodo postali dom čmrljem. Hišico napolnite s steljo in počakajte, da dobi prebivalce.

Radovednim in aktivnim otrokom priredite igro lova na zaklad, v kateri morajo na vrtu poiskati različne živali. Izdelajte kartice s seznamom živali, ki jih morajo najti (npr. mravlja, čebela, polž). Ko naredijo kljukico ob vsaki, se igra konča. Igro lahko popestrite s posebno nagrado za zmagovalca, denimo sladoledom.

Vrt bo še lepši z okrasnimi kamni izpod otrokovih rok. Na sprehodu naj poiščejo primerno velike kamne in jih nato porišejo s tempera barvami, potem pa jih razpostavite po vrtu.