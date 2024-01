Marsikdo ne ve, da imajo avtomobilske znamke po svetu precej različne modele. Tiste, ki jih poznamo v Evropi, ni nujno, da jih poznajo tudi v Južni Ameriki ali Aziji. Lep primer takšne politike je volkswagen taigo, ki je bil najprej namenjen brazilskemu trgu, sčasoma pa je prišel tudi v Evropo. Nivus ali taigo Iz Brazilije k nam ni prišel povsem enak. V največji južnoameriški državi je imel drugačno ime (nivus), pred prihodom v Evropo pa so mu nadeli ime taigo in ga še malce priredili. Od zunaj deluje precej spodobno, marsikomu je bolj všeč kot najbližji Volkswagnov sorodnik T-cross. Za 14 c...