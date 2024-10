Vitello tonnato: znamenita italijanska jed s teletino, ki jo morate pripraviti

Teletina (vitello) in tuna (tonno) sta ključni sestavini te zanimive »surf'n'turf« jedi, pri kateri je aromatična hladna kuhana teletina narezana na tanke rezine in prelita s krema­sto omako iz tune, dodanih pa je še nekaj drugih sestavin. Čeprav se kombinacija sliši še tako nenavadno, je to prava specia­liteta. Zaradi italijanskih priseljencev je jed zelo priljubljena tudi v Argentini, še posebno ob božiču. No, pri nas je precej manj znana.

Vsekakor je prijetna že predpriprava, ko se meso počasi kuha v jušni zelenjavi in vinu ter se po domu širijo prijetne vonjave in arome, ki v nas kaj hitro prebudijo vse čute ter nas navdajo z veselim pričakovanjem …

Pa še za zelo uporabno in praktično jed gre, saj lahko iz nje pripravimo še kaj drugega.

Kako pripravimo meso

Po tradiciji surovo teletino najprej mariniramo v vinu in zelenjavi, nato pa dolijemo vodo ter vse skupaj kuhamo na nežnem ognju kakšno uro in pol, da meso postane mehko in aromatično.

Pred rezanjem ga res dobro ohladimo. Zelo dobro ohlajeno meso je namreč ključ, da ga bomo lažje in lepše narezali na čim bolj fine in tanke rezine. Če smo v časovni stiski, ga lahko pred rezanjem postavimo za eno uro v zamrzovalnik.

Tunina omaka

Tunina omaka je srce te jedi. Za pripravo je resda precej enostavna, vendar so ključne kakovostne sestavine in primeren mešalnik (»blender«), ki vse dobro zmelje v kremasto omako, ki je po teksturi podobna majonezi. Če se nam zgodi, da je omaka pregosta, lahko to uravnamo tako, da ji dodamo nekaj hladne tekočine, v kateri se je kuhalo meso.

Dodatne možnosti

Vitello tonnato lahko uporabimo tudi v drugih jedeh ter tako hitro pripravimo še marsikaj okusnega. Če dodamo zelenjavo, kot so paradižnik, solata, kumare, rukola ipd., lahko naredimo odlične gurmanske sendviče. Iz tako pripravljene teletine lahko nastanejo osvežilne solate ali pa jo ponudimo s testeninami.

Sestavine

Meso

1 kg teletine (stegno)

500 ml belega vina (suho)

jušna zelenjava: korenček, (rjava) čebula, strok česna, steblo zelene

začimbe: lovorov list, sol in poper po okusu

Tunina omaka

2 kuhana rumenjaka

150 g tune v oljčnem olju iz pločevinke (odcejeno)

3–4 slani inčuni

2 žlici kaper (žlica za omako, druga za dekoracijo)

2 žlici limonovega soka

poper po okusu

100–150 ml oljčnega olja

svež peteršilj (nasekljan)

Priprava

Mariniranje mesa: v večjo posodo položimo kos mesa, dodamo očiščeno jušno zelenjavo (korenček, čebulo, česen, zeleno), začimbe (lovor, poper, sol), prilijemo vino, pokrijemo s pokrovko in pustimo stati oziroma marinirati najmanj pol ure. Vmes meso obrnemo. Kuhanje mesa: prilijemo toliko vode, da je meso pokrito, in postavimo na ogenj. Ko zavre, posodo pokrijemo s pokrovko in na majhnem ognju kuhamo še uro in pol. Kuhano meso ohladimo, nato pa ga vzamemo iz posode, zavijemo v prozorno folijo za živila in postavimo v hladilnik za vsaj 2 uri oziroma najbolje kar čez noč, da se popolnoma ohladi. Priprava tunine omake: najprej pripravimo dve trdo kuhani jajci, saj za omako potrebujemo dva kuhana rumenjaka. Inčune in kapre na hitro splaknemo pod vodo, da odstranimo odvečno sol. V mešalnik damo rumenjaka, odcejeno tuno, inčune, kapre, limonov sok in popramo po okusu ter vse skupaj dobro zmešamo. Med mešanjem počasi prilivamo olje, da dobimo lepo gladko omako, podobno majonezi. Serviranje jedi: Hladno meso narežemo na (zelo) tanke rezine in jih drugo poleg druge zlagamo na servirni krožnik. Nato po njih razporedimo tunino omako, in sicer tako, da se ob robu krožnika del mesnih rezin še vedno vidi. Po vrhu pokapamo z oljčnim oljem ter potresemo s kaprami in nasekljanim svežim peteršiljem.