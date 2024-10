Dada Jerovšek: Tam se počutim nebeško

Lastnica največje gostinske skupine pri nas in gotovo tudi ena najuspešnejših podjetnic vsakič znova navduši s svojimi vznemirljivimi poslovnimi iskricami. V pravkar odprti pivnici Maister pri Trubarjevi mami nam je mladostna in očarljiva sogovornica zaupala nekaj osebnih misli.

Letošnja jesen je ...

Polna izzivov, akcije, novih projektov. Kot je bilo denimo nedavno odprtje pivnice Mai­ster pri Trubarjevi mami na Gospodarskem razstavišču.

Ne bi mogla brez ...

Ljubezni, strasti, srčnosti, svojih najdražjih, najbližjih srčkov, dobrih prijateljev, pa seveda tudi svojih dveh kužkov, Nur in Rafa.

Vedno bolj ...

Si želim neprecenljivih trenutkov s svojimi, s svojimi pravimi prijatelji, s katerimi se lahko smejim, zjočem ali se brez besed v tišini objamem.

Ko potrebujem navdih ...

Grem v naravo, na sprehod ali pa samo v objem svojega toplega doma, kjer sem zelo rada, pa v svoj Bohinj, kjer sem še raje, pa četudi za en kratek, prekratek dan, ki se tam zdi dolg vsaj za tri.

Najboljša tortica ...

Vse naše Lolitine so mi najljubše. A po novem je moja hit tortica nova čokoladna tortica s pivom, ki jo je za našo novo pivnico Mai­ster ustvaril sodelavec, vodja Gostilne pri Trubarjevi mami Marko Šavs, ki ni slaščičar, a se kot naš F&B-manager spozna na čisto vse. Res je odlična, posebna. Tekne s temnim Maistrovim pivom.

Moja najbolj zdrava navada ...

Vodilo mi je vedno, da me vodi čisto srce, iskrenost, in trudim se biti obkrožena z dobrimi ljudmi ... Torej, moja zdrava navada je biti odet v dobre energije.

Zjutraj je moja kava v Loliti vedno ...

Čisto kratka z belo čepico iz smetane na vrhu.

Če bi mogla, bi ...

Oh, če bi mogla, bi zavrtela čas nazaj, in če bi lahko, bi preusmerila tok usode. In če bi mogla, bi bilo na svetu vse samo lepo, dobro, prijazno, mirno in srečno.

Ponosna sem ...

Na polno in do neba sem ponosna na svojega sina Nejca, v čisto vsem.

Sreča je ...

Lahko v čisto majhnih, drobnih rečeh, pozornostih ... Prva jutranja kavica s sodelavci, klepet s prijateljico, četudi samo po telefonu.

Sprehod, pa čeprav kratek, po bližnjem gozdu s kužkoma. In sreča je tudi, ko vidim mahanje repkov svojih kosmatinčkov, ki sta srečna že samo zato, ker sem se vrnila k njima domov.

Kosilo si rada privoščim ...

Resnica je, da si kosilo zelo zelo redko privoščim. Če si ga, so to poslovna kosila in takrat sem vedno znova ponosna na mojstrovine svojih sodelavcev, v vrhunski restavraciji Pen klub, Gostilnici Kaval ali v restavraciji Angel ...

Sem pa tja se mi uspe razvajati tudi z večerjo v restavraciji Strelec.

Na novo odkrivam ...

Pivske jedi, jedi, ki gredo skupaj s pivi in se dopolnjujejo v okusih, kar smo razvili v pivnici Maister, ki je po­stala stičišče prijetnega, neobveznega druženja s prijatelji ob dobri pijači in jedači, kjer se čas ustavi in duša pomiri.

Po horoskopu sem ...

Strelec, stoodstotni strelec, in tudi restavracija Strelec se je odprla v znamenju strelca.

Verjamem v ...

Dobro v vsem in za vse.

Najboljši nasvet mi je dal ...

Moj dedek. Ko me je posadil v naroč­je, mi je vedno govoril: »Punči moja, bodi vedno dobra, skromna in poštena, naj te čisto srce vodi skozi življenje in vedno bo vse v redu.«

Smučanje, ker ...

Je moj najljubši šport, sprostitev, ko se spuščam po belih strminah, mi srce kar vriska od sreče. Tam visoko v gorah pod modrim nebom se počutim svobodno, nebeško.

V prihodnjem življenju bom ...

Moja pomeranka Nur ali moj Raf. Vse dneve bom crkljana, božana, ljubkovana in popolnoma brezskrbna. Svojim ljudem pa bom vračala eno samo veliko brezpogojno ljubezen.