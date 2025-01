Veliki test AMZS: niso vsi otroški sedeži varni

Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je v sodelovanju s partnerskimi avtomobilskimi klubi in organizacijami za varstvo potrošnikov konec lanskega leta objavila rezultate drugega dela testa otroških varnostnih sedežev.

Med 17 preskušenimi sedeži je tudi eden, katerega nakup AMZS odsvetuje.

Pripomoček za starše

Test otroških varnostnih sedežev, ki ga AMZS opravlja skupaj z nekaterimi evropskimi avtomobilskimi klubi in potrošniškimi organizacijami, velja kot zelo pomemben pripomoček za starše, ki želijo svoje otroke v avtih prevažati čim bolj varno in ki se znajdejo pred nepregledno izbiro sedežev. Pri neodvisnem in temeljitem testu otroških sedežev, pri katerem AMZS sodeluje že več kot četrt stoletja, strokovnjaki sedeže temeljito preskusijo v štirih glavnih kategorijah – varnosti, upravljanju, ergonomiji in morebitni vsebnosti škodljivih snovi.

Preizkuševalci med testom otroških sedežev FOTO: Stephan Huger/AMZS

Odgovorni urednik AMZS Motorevije Blaž Poženel je pojasnil, da varnostne lastnosti preverijo s čelnim in bočnim preskusnim trkom, potekom pasov in stabilnostjo vgradnje v avto. Merilo upravljanja vključuje pripenjanje otroka, vgradnjo sedeža, primernost za različne velikosti otroka, jasnost navodil za uporabo in možnost čiščenja. Pri merilu ergonomije preverijo prostornost sedeža za otroka, prostor, ki ga sedež zavzema v avtu, položaj sedenja in udobje sedenja, v laboratoriju pa še vsebnost škodljivih snovi, kot so sredstva proti gorenju, naftalin, ftalati in druge snovi, ki lahko škodijo zdravju otrok, pri čemer uporabijo merila, ki veljajo za igrače. »Čeprav vsi sedeži, ki so naprodaj v trgovinah, ustrezajo zakonskim standardom, pa na naših testih, ki so strožji od veljavnih varnostnih standardov, pride do precejšnjih razlik v ocenah,« je povedal Poženel.

Pomerite, preden kupite! Pri nakupu in uporabi otroških varnostnih sedežev velja še nekaj pravil: • na nakup novega sedeža se odpravite z otrokom in z avtom, v katerega bo sedež nameščen, • od prodajalca zahtevajte, naj vam natančno obrazloži in pokaže uporabo in vgradnjo sedeža v avto, • sedež mora biti v avto nameščen tako, da stoji čvrsto in s čim manj premikanja, • če sedež v avto pripenjate z avtomobilskimi varnostnimi pasovi, morajo ti potekati čim bolj gladko in napeto ter brez gub, • pri sedežih z dodatno blazinico za trebuh ali pri školjkah za dojenčke preverite, ali je avtomobilski pas dovolj dolg, da z njim pravilno pripnete sedež; če je prekratek, izberite sedež z ločeno osnovo, • pri jahačih z naslonjalom se pogosto zgodi, da se ramenski del varnostnega pasu zatakne, ko se otrok nagne naprej oziroma se ne navije nazaj, ko se otrok znova zravna; če pride do tega, raje izberite sedež z drugačno geometrijo, primernejšo za vaš avto, • če boste sedež pogosto nameščali v različne avte oziroma prestavljali iz avta v avto, izberite manjši sedež z manjšo maso ali pa izberite sedež z ločeno osnovo isofix, ki je pogosto tudi vrtljiva, kar olajša pripenjanje otroka, • pri pripenjanju otroka v sedež poskrbite, da se varnostni pas tesno prilega otrokovemu telesu, • pred pripenjanjem otroka – četudi je to v hladnejših dneh – otroku slecite jakno oziroma bundo; varnostni pasovi pravilno delujejo le takrat, ko se prilegajo telesu, • pri sedežih, ki imajo mehanizem za prilagajanje varnostnih pasov velikosti otroka, redno preverjajte, ali je nastavitev še ustrezna otrokovemu telesu, • ne hitite z nakupom novega sedeža, ko otrok raste; uporaba prevelikega sedeža glede na velikost otroka je lahko nevarna.

Večina z oceno dobro

Urednik AMZS Motorevije je izpostavil, da so rezultati najnovejšega testa otroških sedežev spodbudni, a da morajo biti kupci pri nakupu vseeno previdni.

Tabela otroških sedežev FOTO: Amzs

»Od 17 tokrat preizkušenih sedežev jih je 12 dobilo skupno oceno dobro, štirje so dobili oceno zadovoljivo; Britax Römerjev sedež baby-safe core z baby-safe core base osnovo, Cossatov sedež all in all ultra 360 rotate i-size ter Joiejev sedež i-bold so imeli nekaj pomanjkljivosti pri čelnem preskusnem trku, sedež maxi-cosi rodifix M pa ima v prevlekah formaldehid v mejnih količinah. En sedež smo ocenili kot slab in ne priporočamo njegovega nakupa. Gre za sedež graco snuglite i-size, pri katerem smo ugotovili previsoko koncentracijo formaldehida, za katerega obstaja sum, da povzroča raka; zaradi tega je pri merilu škodljivih snovi dobil oceno slabo, kar pomeni, da je slaba tudi skupna ocena.«

Kako vozimo dojenčke

Da bi zmanjšali tveganje za poškodbe ob nesreči, je pri prevozu dojenčka priporočljivo, da ga čim dlje vozimo s hrbtom, obrnjenim v smeri vožnje. V sedežih, homologiranih v skladu z uredbo ZN št. 129, je prevoz otroka, ki gleda v smer vožnje, dovoljen šele od njegovega 15. meseca starosti. Pri dojenčkih je namreč glava nesorazmerno težka, vrat pa je zaradi pomanjkanja podpornih mišic še vedno zelo šibek in občutljiv.