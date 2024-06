Urška Šobak: Če zna otrok pripraviti te tri osnovne jedi, bo znal vedno in povsod poskrbeti zase

Potem ko je kulinarična raziskovalka in zbiralka starih receptov Urška Šobak lani izdala svojo prvo kuharsko knjigo, je te dni sledila že druga, z naslovom Ej, babi, glej!. Namenjena je otrokom, saj je še kako pomembno, da novi rod naučimo vsaj osnovnih kuharskih veščin. Kako se je Mariborčanka, ki je imela v preteklosti v domačem mestu pekarno, someščane pa že več let spodbuja k nakupovanju lokalno pridelane hrane, lotila pisanja otroške kuharice?

Recepti za vsak letni čas

»Recepti v knjigi so iz bogate zbirke receptov, zbranih v srčnem projektu Ej, babi, tega mi pa nisi pokazala. Namen izbora je bil, da se otrokom preda kulinarična dediščina naših prednikov, ampak ne na dolgočasen, temveč igriv način, ki jim bo blizu. Recepti so razdeljeni po letnih časih, da spodbudimo mlade ustvarjalce v kuhinji, da posegajo po sezonskih sestavinah, kot so to počeli že naši predniki in kot tudi zdaj vedno bolj stremimo k sezonski hrani,« je pojasnila Urška Šobak.

Kot je dodala, je imela pri izboru receptov za otroško kuharico v mislih, »da so recepti takšni, da jih lahko uporabijo za kosilo in tisti dan oni poskrbijo za glavni obrok svoje družine, ali da lahko pripravijo jed iz knjige, ki je primerna za rojstnodnevno zabavo pri prijatelju ali doma. Da bodo zmogli skuhati po receptih v knjigi in s tem pridobili veselje do ustvarjanja v kuhinji, nežno predajanje kulinarične dediščine.«

Za otroke od drugega leta

Povezala se je s Hadejo Adeva Horvat iz Zavoda za opolnomočenje družine, ki ima veliko izkušenj na področju vzgoje otrok, ilustracije je v knjigo dodala Urška Kalčič. »Na začetku sta pravljica in strokovni uvod, ki daje nežne, a jasne napotke staršem in otrokom. Hkrati Hadeja na kratko opiše, kako ustvarjanje v kuhinji vpliva na otrokov razvoj in na razvoj njegovih možganov,« pojasni Šobakova in doda, da je knjiga namenjena otrokom od drugega leta – medtem ko bodo mlajši ustvarjali skupaj s starši, bodo starejši lahko že samostojno pripravili kakšno jed.

To poletje je Urška Šobak, ki je leta 2017 začela pisati kulinarični blog ejbabi.si, začela pripravljati tudi kuharske tečaje za otroke. Katere jedi naj bi po njenem mnenju morali znati skuhati vsi otroci? »To je sicer seveda moje mnenje, ampak menim, da naj bi se vsak otrok naučil pripraviti in speči svoj kruh, skuhati juho in pripraviti testenine. Če zna pripraviti te tri osnovne jedi, bo znal vedno in povsod poskrbeti zase, saj je veliko izpeljank iz juh in testenin, kruh pa je tako osnovno živilo,« pravi naša sogovornica, ki počasi že razmišlja o novi kuharski knjigi, hkrati pa na jesen načrtuje redne kuharske delavnice za odrasle in otroke, ki bodo v ospredje postavljali recepte iz slovenske kulinarične dediščine.

