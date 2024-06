Urejena omara, urejeno življenje

Urejena garderoba je eden od pogojev za urejeno življenje na splošno. To, da je vaša omara z oblačili morda skromno založena, še ne pomeni nujno, da so srajce, bluze, puloverji, hlače in vse ostalo v njej organizirani tako, da vedno veste, kje kaj vzeti in kaj obleči.

A največkrat na to, da je čas za urejanje, opozarja dejstvo, da je iskanje oblačila, ki bi ga radi nadeli, pravi napor: vse v omari je tako natrpano, da ničesar ne najdete. Prenapolnjena omara je nedvomno znak, da potrebuje temeljito urejanje.

Če ne najdete tistega, kar bi radi oblekli, ni dvoma, pri vas vlada nered. FOTO: Globalmoments/Getty Images

»Velika večina ima v omarah dovolj prostora, a vedno smo prepričani, da ga potrebujemo več, saj so police prenatrpane z oblačili. In več ko jih je, težje je omare ohranjati urejene,« meni Shantae Duckworth, ki se poklicno ukvarja z urejanjem prostora, tudi omar, ter predlaga, da se vsaj enkrat na pol leta poglobimo v vsebino garderobe ter iz nje odstranimo vse, česar sploh ne potrebujemo. Idealno bi bilo to storiti po koncu vsake sezone.

Čas za selekcijo

Preveč podobnih ali celo enakih kosov je drugi kazalnik, da omara kliče po osvežitvi. Nihče ne potrebuje deset majic modre ali rdeče barve, pet črnih in pet rjavih hlač ter pet zelenih puloverjev. To je dejstvo, ki ga je treba upoštevati pri nakupu in urejanju omare. Če se v vaši ponavljajo barve ali modeli oblačil, je čas za selekcijo. Pustite le toliko kosov, kot jih realno lahko nosite.

Če je omara tako natrpana, da ničesar ne najdete, je čas za akcijo.

Tako se boste lažje odločili, kaj obleči. Kajti to, da vsako jutro ali večer stojite pol ure pred omaro in razmišljate, kaj bi si nadeli, je še eno opozorilo, da je v njej nered in preveč oblačil. »Če se več kot pet minut odločate, kaj boste oblekli za službo ali trgovino, je čas za urejanje omare,« meni organizatorka Katrina Green.

Ni premalo prostora, preveč je oblačil. FOTO: Andri Wahyudi/Getty Images

Naslednja težava: natančno veste, kaj bi oblekli, a kosa, ki ga imate v mislih, ne najdete. Kajti na enem obešalniku imate po pet oblačil, majice in drugi zloženi kosi pa so povsem nepregledni. »Če se vam vsak dan dogaja, da iščete oblačilo in ga na koncu najdete zmečkanega nekje v kotu, je jasno, da je vaša omara neurejena in da si morate vzeti čas ter jo pospraviti,« je prepričana Rose Pulver, ki strankam pomaga do bolj urejenega doma.

Razvrščanje

Čas za temeljito poglabljanje v garderobno omaro in oblačila na splošno nastopi tudi tedaj, ko z njimi ni napolnjena le omara, temveč so tako rekoč povsod: v dnevni sobi, na hodniku in še kje, kjer ste našli prostor.

Če vseh oblek, ki jih imate, ne morete pospraviti v omaro, potem jih imate preveč in nekaterih se bo treba znebiti. To se morda res sliši kot velik izziv, najbolje pa se ga je lotiti z razvrščanjem: na majice s kratkimi rokavi, majice z dolgimi rokavi, hlače, obleke, krila in tako naprej po kategorijah. Nato dobro preglejte vsak kup in z njega odstranite vse, kar je dotrajano, strgano, neuporabo ali česar ne nosite več. Še uporabno podarite, neuporabno zavrzite in oblačila, ki ste se jih odločili obdržati, pospravite v omaro, zanje bo dovolj prostora.

Vsakih šest mesecev

In še zadnji znak: ne spomnite se več, kdaj ste jo nazadnje pospravili in pregledali svoja oblačila. Za to opravilo bi si morali čas po besedah vseh strokovnjakinj vzeti vsaj vsakih šest mesecev. Tako ne bi nikoli zavladal nered in vaša oblačila bi bila vedno zgledno urejena ter pregledna.

Poglobimo se v vsebino ter odstranimo vse, česar ne potrebujemo.

Če je torej od tedaj, ko ste jih urejali, minilo že več kot pol leta, ni dvoma: treba je pospraviti, počistiti in prezračiti omaro. Tudi zato, da boste lahko obrisali v njej nakopičen prah ter preprečili, da bi se v zaprašenih in skritih kotičkih namnožili molji.