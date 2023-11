Ugodnejše ogrevanje z IR-paneli

Infrardeči IR-paneli za ogrevanje oddajajo infrardečo svetlobo, ki je del nevidnega svetlobnega spektra in je ena od naravnih oblik prenosa toplote, saj tovrstno svetlobo oddaja tudi Sonce. Drugače kot običajni, konvekcijski ogrevalni sistemi IR-paneli ne ogrevajo zraka, ampak stvari v svoji neposredni bližini – tudi tla, stene, ki nato na naraven in zdrav način oddajajo toploto v okolico in enakomerno segrejejo prostor in zrak v njem. »Gre za popolnoma naravno obliko ogrevanja, pri kateri se človek počuti prijetno, ter blagodejno in pozitivno vpliva na počutje in zdravje,« poudarijo v podjetju Ekosen, ki veljajo za priznane specialiste za IR-panele.

