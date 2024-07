Tudi kuhinja gre na dopust. To morate storiti preden se odpravite od doma

Priprave na oddih v daljnih ali bližnjih kraljih obsegajo marsikaj, pakiranje oblačil, kozmetike, pripomočkov za kratkočasenje na plaži, pred odhodom vas morda čakajo še kakšni opravki, s katerim ne smete odlašati dva ali tri tedne, soseda je treba prositi, da bo poskrbel za rože in popazil na hišo ali stanovanje, dom naj bi bil pred odhodom kolikor toliko pospravljen, ni se namreč prijetno vrniti v nered.

Eden od prostorov, ki tedaj, ko za dlje odhajate, zahtevajo posebno pozornost, je kuhinja. Naj se še tako mudi, ni dovolj le počistiti zunanje površine, da se na ostankih hrane ne bi gostile mravlje in drug mrčes, temveč jo je treba temeljiteje pripraviti in si pred odhodom vzeti čas za nekaj obveznih opravil.

Očistite hladilnik in shrambo

Nihče noče ob vrnitvi domov odpreti hladilnika, iz katerega bi ga pozdravil vonj po gnili in plesnivi hrani. Zato iz njega odstranite vse odprte pločevinke, posodice z ostanki hrane, s seboj na pot vzemite sveže sadje in zelenjavo, ki bi se med dopustom pokvarila. Če to ni mogoče, sveže plodove podarite sosedom ali prijateljem.

Preverite pijačo, odprte embalaže mleka, soka in gaziranih pijač izpraznite. Pijače, ki so še v povsem zaprtih embalažah, lahko pustite. Tudi odprte embalaže omak, ki so tik pred iztekom roka, odstranite iz hladilnika, in ne pozabite napisati seznama živil, ki jih boste morali, ko se vrnete, nakupiti.

Vse manjše električne aparate izklopite iz napeljave. FOTO: Casezy/getty Images

Podobno velja za zaloge živil, ki jih ne hranite v omari ali shrambi. Vse, kar je v odprti embalaži, po daljši odsotnosti ne bo več primerno za uživanje, naj gre za sladke ali slane prigrizke. Odprte vrečke čipsa, smokijev, palčk in piškotov torej odstranite s polic.

Če imate plinski štedilnik, zaprite ventil na jeklenki.

Ne pozabite na naprave

Preden odidete od doma, izklopite vse podaljške, ki jih uporabljate tako v kuhinji kot drugje po stanovanju. Ti namreč ob neurjih višajo tveganje za poškodbe hišnega električnega omrežja, v skrajnih primerih tudi za požar.

Iz električne napeljave odklopite vse majhne gospodinjske aparate, napravo za pripravo kave, mikrovalovno pečico, opekač za kruh, radijski in televizijski sprejemnik, računalnike ... Vse to bi lahko udar strele poškodoval in škoda bi bilo, da jih s tako preprostim korakom, kot je izvlečenje vtikača iz vtičnice, ne bi zavarovali. Hkrati boste tako vsaj nekoliko znižali stroške za elektriko, saj naprave uporabljajo elektriko, čeprav so v stanju pripravljenosti.

Koši za smeti naj bodo ob odhodu od doma prazni in čisti. FOTO: Liudmila Chernetska/getty Images

Koš za smeti naj bo prazen

Če imate plinski štedilnik, zaprite ventil na jeklenki, za konec pa še povsem logično opravilo: koše za smeti izpraznite, še bolje bi bilo, če bi jih pred počitnicami res temeljito pomili. Zagotovo nočete, da bi vas ob vrnitvi pozdravil neprijeten vonj, ki bi se širil iz njih.