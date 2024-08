Triki za hladnejši dom

Najbolj preprosta in učinkovita pri hlajenju doma je seveda klima, a ker je nimajo vsi, v vročem poletju trikov za hlajenje doma ni nikoli preveč. Tu je nekaj takšnih, ki bodo bivanje v vročinskih valovih olajšali vsem, ki se ne hladijo s klimatsko napravo.

Začnimo s preprogami: čeprav je hoja po njih udobnejša, jih do jeseni raje pospravite na mesto, kjer bodo varne pred molji in močno sončno svetlobo. Zvite v role naj počakajo na suhem podstrešju ali v kleti, kjer ni vlage. Za mesta, kjer želite tla s preprogo zaščititi, denimo pred kuhinjskim koritom, uporabite tanke preproge iz naravnih materialov.

Stropni ventilator izboljšuje pretok zraka po prostoru in tako omogoča svežo sapo brez odprtega okna.

Naslednji korak: če nimate senčil, si omislite gostejše zavese. Tanke, lahke delujejo sveže, a ne varujejo pred sončnimi žarki, ki, ko sijejo skozi okno, segrevajo prostor.

Debelejše zavese preprečujejo sončnim žarkom, da bi segrevali dom. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Naj bo prepih

Prepih je naslednja dobra možnost. Ko se sonce umakne in ne sili več skozi okna, ta odprite na stežaj (še prej si omislite komarnike). Odprite tudi notranja vrata, da bo po stanovanju zavel prepih. Pozimi se mu resda izogibate, a poleti pride še kako prav. Ne pozabite podstaviti vrat, da se ne bi s treskom zapirala in uničevala. Enak učinek lahko dosežete, če dva ventilatorja postavite tako, da pihata drug v drugega; za še boljši učinek pred njiju postavite skodelo z ledom. K dodatnemu hladu pripomore stropni ventilator, ki izboljšuje pretok zraka po prostoru in tako omogoča svežo sapo brez odprtega okna.

Stran z debelimi odejami: že pogled nanje lahko povzroči, da je bolj vroče, in poleti tega res ne potrebujete. Če bo vendarle kdaj prišel bolj hladen poletni večer, za vsak primer na kavču pustite le kakšno tanjšo odejo.

Posteljo odenite v lahko, zračno posteljnino.

Posteljo odenite v lahko, zračno posteljnino, namesto z odejo se pokrijte samo z rjuho ter spite brez pižame. Tako vam bo hladneje, pa še intimni predeli vam bodo hvaležni.

Hladijo tudi barve

Z izborom pravih barv boste imeli občutek, da je prostor hladnejši. Tako pri pleskanju kot pri dekoracijah se znebite težkih tonov, kot so rjavi, oranžni in rdeči, ter uporabite bolj sveže odtenke: belo, sivo, nežno modro, zeleno ali pastelne barve. Dodajte še nekaj sobnih rastlin, ki dokazano čistijo zrak in hladijo dom ter tako zagotavljajo višjo kakovost bivanja. Idealni so fikusi, aloja vera in areka palme.

Občutek hladu zagotavljajo nežne barve in zelene rastline. FOTO: Followtheflow/Getty Images

Varčne LED-žarnice niso dobre le z vidika manjše porabe energije, temveč tudi zato, ker oddajajo manj toplote. In za konec: znebite se vsega, kar je v vašem domu temnega. Temni predmeti absorbirajo več toplote, ki jo nato sproščajo v zrak. Tako se boste obenem znebili še odvečne krame, prenatrpan dom ustvarja občutek nasičenosti in s tem toplote, urejen in minimalističen na drugi strani pričara občutek svežine.