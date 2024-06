Trik, kako v hipu popravimo presuh kolač

Muhasto vreme nas že nekaj mesecev le draži s poletnimi razmerami, precej časa pa smo zaradi obilice dežja primorani preživeti v notranjosti, v našem primeru smo na turobno deževen dan najraje kar za štedilnikom. Ker je jagod v trgovinah, na vrtu in tržnici kljub temu v izobilju, si čas krajšamo s peko takšnih in drugačnih jagodnih slaščic. Bodimo iskreni, ali obstaja še kaj boljšega od sočnega in rahlega kolača s smetano in jagodami?

Skoraj bi trdili, da ne. Seveda pa je pomembno, da nam ta sladica uspe. In da ni presuha. Čeprav smo se v peki že dodobra natrenirali, se nam včasih zgodi, da kolač kakšno minuto predolgo pustimo v pečici ali pa v maso pozabimo dodati katero izmed sestavin. No, za takšne primere spodaj naštevamo nekaj hitrih nasvetov, kako lahko skorajšnjo katastrofo v hipu popravimo. Če je slabe volje že vreme, nima smisla, da bi proti tlom vleklo tudi nas, se strinjate?

Kos kruha za toast

Če je kolač suh, moramo nekako poskrbeti, da vsrka vlago iz okolice. Ne, obenj ne bomo postavili kozarca vode, pač pa ga bomo zaprli v vrečko s kosom belega kruha. Tako se znajdejo tudi na portalu Lifehacker, kjer zatrjujejo, da bo kolač, ko bo skupaj s kosom kruha za opečence v vrečki zaprt več ur, postal ravno prav sočen. Znotraj atmosfere se bo namreč vlažnost uravnala in tako bo kruh postal bolj suh, kolač pa manj.

Dodajanje sočnih sestavin

Če imamo namen naš kolač že tako in tako obložiti s sočnimi sestavinami, se bo na neki točki najbrž navzel njihove vlage, pa naj bo to kakšna bogata smetanova krema, kompot, sadje in tako naprej. V takšnem primeru se nam ni treba obremenjevati, a če bomo kolač postregli še preden se prepoji zaradi obilice vloženih češenj ali sočnih jagod, ki smo jih posuli po vrhu, se velja zateči k nasvetu številka tri.

Tretji nasvet je dodajanje vlage kar neposredno v kolač. Naj razložimo. Če si predstavljamo, da je suh kolač nekakšna osušena goba, ga moramo potopiti ali politi s tekočino. Biskvit tako prepikamo z vilicami ali zobotrebci, da bo bolj vpojen, nato pa ga prelijemo z mlekom, kakavovim napitkom, pomarančnim sokom ali celo razredčenim bezgovim sirupom. Pazimo le, da se okus tekočine ujema z ostalimi sestavinami v kolaču.