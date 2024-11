Trije vonji za zaščito pred molji

Kuhinjski molji so nadloga in v slabo voljo, ko jih opazi v moki, suhem sadju ali drugih živilih v kuhinjski omarici, spravijo vsakogar.

Na srečo obstajajo načini, s katerimi jih lahko preženete in preprečite, da bi se vrnili.

Kaj storiti?

Začnite s pregledom zalog, ki jih imate v omaricah. Preglejte vse embalaže in živila, v katerih so prisotni, nemudoma zavrzite. Sledi temeljito čiščenje notranjosti omaric: obrišite jih z mešanico vode in detergenta za pomivanje posode, nato pa poskrbite, da vas žuželke ne bodo več obiskale.

Uporabite katerega od treh naravnih vonjev za zaščito pred njimi.

Foto: Shutterstock

Očiščene omarice obrišite z mešanico vode in belega kisa v razmerju 1: 1. Tekočina bo odstranila morebiti še prisotne ličinke in jajčeca.

Da se zagotovo ne bi vrnili, tekočin dodajte nekaj kapljic eteričnega olja sivke.

Na podoben način lahko uporabite tudi eterični olji cirusov ali lovorja.

FOTO: Vh-studio/Shutterstock

Odličen repelent

Iz eteričnih olj lahko izdelate repelent in z njim navlažite koščke vate, te pa postavitev omarico.

FOTO: Luigi Giordano/Gettyimages

Tudi v tem primeru uporabite eterično olje sivke, cirusov ali lovorja, nobenega od njih namreč kuhinjski molji ne prenesejo, piše 24sata.hr.