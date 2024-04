Nina Jagodic, LJFW.shop: Oblačila, ki z nami ostanejo vse življenje

Ljubljanski teden mode je že uveljavljena znamka in na vprašanje, ali je bilo torej odprtje trgovine logični korak, o katerem so organizatorji dogodka razmiš­ljali že dlje časa, Nina Jagodic odgovarja: »Zavedali smo se zahtevnosti in majhnosti našega trga, zato si nismo upali razmišljati o tem, da bi odprli trgovino. A ob razpisih za prostore v Centru Rog smo se vendarle podali v to, bolj zato, da ne bi česa zamudili, kot da bi zares verjeli, da bomo izbrani. Ko smo bili, smo bili zelo presenečeni. Prostor smo dobili v uporabo za pet let, toliko časa bo LJFW.shop odprt na tej lokaciji. Upam,...