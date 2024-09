Torta brownie tiramisu: najbolj zaželena sladica ta hip (VIDEO)

Ponekod piškote savoiarde skrivajo med surovo čokoladno zmes, drugod jih zlagajo na pečeno rjavčkasto podlago in prekrijejo z maskarponejevo kremo. Res je preprosta in prav nič ne more iti narobe! Poglejte jo – božansko kremasta, sočna in pregrešno čokoladna!

Sestavine

Brownie

160 g temne čokolade

160 g zmehčanega masla

100 g moke

40 g temnega kakava

ščep soli

2 žlici instantne kave

4 jajca M

200 g sladkorja v prahu

Tiramisujeva plast

16 piškotov savoiardov

2 dl vode

2 žlici instantne kave

350 g sira maskarpone

200 g sladke smetane za stepanje

50 g sladkorja v prahu

kakav v prahu za posip

Priprava

Pečico vključimo na 180 stopinj. Dno okroglega pekača s premerom 26 cm obložimo s papirjem za peko. Čokolado in maslo raztopimo nad vodno kopeljo. Pustimo, da se malce pohladi. V drugi posodi zmešamo moko, kakav, kavo v prahu in sol. Jajca penasto stepemo s sladkorjem, da postanejo puhasta in blede barve, nato vmešamo še stopljeno čokolado. Dodamo še suhe sestavine in jih z metlico ročno vmešamo. Prelijemo v pekač in potisnemo v pečico za približno 22 minut. Ali je brownie pravilno pečen, preverimo z zobotrebcem – na njem morajo ostati mokre drobtine. Pečenega v pekaču prestavimo na pult. Zavremo vodo in jo zmešamo z instantno kavo ter mešanico prelijemo v globoki krožnik. Piškote namakamo v kavo in jih zlagamo na browniejevo podlago. Vse skupaj ohladimo. Sladko smetano, maskarpone in sladkor čvrsto stepemo ter enakomerno namažemo čez piškote. Pekač pokrijemo s prozorno folijo in sladico postavimo v hladilnik, najbolje kar čez noč. Torto posujemo s kakavom v prahu in narežemo: s tankim nožkom se najprej sprehodimo ob obodu pekača, obod odpremo in odstranimo.

