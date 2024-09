To so najbolj priljubljene pice pri nas

Suzana Doroški je verjetno najbolj znana picopekinja v regiji, nekaj let je delala v Sloveniji, nedavno pa se je preselila v domači Novi Sad, kjer z največjim veseljem peče pice v novem lokalu, ki ima resne ambicije, da se v bližnji prihodnosti še razširi. Tik pred vrnitvijo v Vojvodino je sodelovala pri snovanju jedilnika ljubljanske picerije Dobra vila, ki se je ob petnajsti obletnici obstoja te dni preselila v pritličje Delove stolpnice na Dunajski cesti. Kateri so torej okusi, po katerih je med ljubitelji pic pri nas trenutno največ povpraševanja?

»Nedvomno so v vrhu že ves čas klasični okusi, in to sta margerita ter capricciosa,« je jasna Doroškijeva. Prva, margerita, na sebi nosi pelate, mocarelo, liste sveže bazilike in ekstra deviško oljčno olje, medtem ko je capricciosa bolj bogato obložena, saj so na njej praviloma mocarela, pečena šunka, gobe, artičoke in paradižnik.

Mortadela, pršut, breasaola

Kaj pa okusi, ki so k nam prišli z novejšim valom picerij, ki se osredotočajo na dolgo fermentirano in premišljeno pripravljeno testo, kot tudi na izbrane sestavine, po večini italijanskega izvora? Suzana Doroški omeni predvsem tri pice, ki jih ponuja večina novejših lokalov, in prav vse imajo mesni nadev.

»Ena od zelo priljubljenih je trenutno z mortadelo. Ta nima paradižnikovega nadeva, temveč je testo premazano s pestom genovese ali z rikoto. Ko je pica spečena, nanjo dodajo še mortadelo, zdrobljene pistacije ali bazilikin pesto genovese, kot tudi kepico burate, morda mocarele ali zajetno žlico kremastega namaza stracciatella,« opiše prvo med sodobnimi. Druga je s pršutom. »Ta ni priljubljena le v Sloveniji, temveč tudi v regiji, poleg pršuta pa največkrat zajema še rukolo in paradižnik,« pojasni sogovornica.

Nato omeni še tretjo od sodobno zasnovanih pic, ki trenutno kraljujejo na vrhu priljubljenosti: »Breasaola, torej pica s sušeno govedino, narezano na tanko kot pršut. Poleg tega mesnega dodatka so na njej največkrat še sušeni ali češnjevi paradižniki, špinača in nariban sir grana padano.«

Vzpon pikantnih okusov

Sicer pa Doroškijeva, ki je na regijskih tekmovanjih picopekov dosegala vidne rezultate, opaža še nekaj: »Ne samo v Sloveniji, temveč tudi na Hrvaškem, v Srbiji in še kje postajajo zelo priljubljene pice s pikantnim mesnim dodatkom. Medtem ko v Sloveniji prevladuje začinjena italijanska svinjska klobasa 'nduja, v Srbiji tega dodatka nekako še ni, se pa tu na sodobnih picah pogosto znajdejo druge pikantne klobase oziroma salame. Začinjen mesni okus lepo omili kremasti sir, denimo stracciatella.«

Ravno takšne, pikantne pice, obožuje tudi naša sogovornica, ki nam je v grobem opisala navodila za pripravo perfektnega testa: »Preferment pripravim iz vode, moke in svežega kvasa. Nato je treba počakati več ur, od 18 do 24, šele zatem dodamo druge sestavine in zamesimo testo.«

