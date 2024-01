Da bodo kavbojke v letu 2024 nekaj posebnega, smo zaslutili že na pariškem tednu mode za jesen in zimo 23/24, ko se je na Valentinovi predstavitvi najnovejših smernic pojavila Kaia Gerber, oblečena v džins in navadno belo srajco. Na prvi pogled preprosta kombinacija je bila vse prej kot to. Predvsem kavbojke niso bile iz običajnega denima, pač pa iz posebne vrste svile, imenovane gazar, vanje pa je bilo vdelanih na tisoče steklenih kroglic.

Usmeritev za nošenje džinsa v letu 2024 je bila jasna: bodimo preprosti, klasični, brezmejno elegantni in niti malo ceneni. Še predimenzionirani dolgi lesketajoči se uhani ter čevlji z veliko pentljo, in videz je popoln!

Široke hlačnice in visok pas

Letos nam bodo modni videz krojile kavbojke z elegantnim pridihom. Izbirali boste lahko med temno modrimi ravnega kroja ter spredaj, na hlačnicah, prešitimi, ki oponašajo retro slog na sredini zalikanih moških »nedeljskih« hlač.

Kombinacija, ki jo priporoča Helmut Lang. Foto: Profimedia

Oblikovalski detajli in dodelani kroji bodo temu praktičnemu oblačilnemu kosu dali pridih prestiža. Namesto da bi razkazovali obline, se bomo ovijali v tančico skrivnosti z modeli, ki oponašajo kavbojke iz devetdesetih let s širokimi hlačnicami in visokim pasom. Pri tem lahko greste tudi v skrajnosti. Spomnite se denimo modela, ki ga je za aktualno modno sezono predstavil Loewe: s tako širokimi hlačnicami, da se zapletajo v gležnje. Namesto navadnih kavbojk lahko izberete tudi kratko različico, ki pravzaprav nadomešča krilo iz džinsa. Nosimo jih k suknjiču iz istega materiala, kar je še ena z džinsom povezana zapoved leta 2024.

Namesto krila kratke hlače Foto: Profimedia

Klasične športne jakne iz džinsa naj letos romajo v zadnji kot omare in prostor odstopijo modelom, ki oponašajo suknjiče. In če se sprašujete, kaj nositi poleg, se vrnite nekaj vrstic višje: srajca in elegantni, a še vedno udobni čevlji so v tej modni sezoni že skoraj uniforma.

Suknjič iz džinsa je obvezen kos garderobe. Foto: COS

Svetle in ravne

Posebnost leta 2024 so kavbojke v obliki podkve oziroma banane. Gre za kavbojke, ki se razširijo navzven pod boki in so ob gležnjih znova stisnjene skupaj. Spomnite se modne revije jesen/zima 23/24 znamke AlaÏa. Čeprav je kroj precej neobičajen, je že pridobil številne navdušence, ki novost zasipavajo z všečki na modno obarvanih družbenih profilih.

Še vedno so v igri svetle kavbojke ravnega kroja. Foto: Good American

Ob vsej opevani eleganci, ki jo prinaša aktualna modna sezona, pa boste še vedno deležni odobravanja poznavalcev v čisto navadnem svetlem džinsu. Poskrbite le, da bo kroj raven in širok, pas pa primerno visok.