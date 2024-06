Težko boste našli boljši poletni desert od tega

Zdi se, da smo končno dočakali poletje in prihod visokih temperatur nikakor ni primeren čas za preživljanje dolgih ur v kuhinji. Kar pa ne pomeni, da si v teh dneh ne bomo privoščili pregrešno dobrih sladic. Seveda si jih bomo! Naš najboljši prijatelj pa bo tokrat zamrzovalnik.

Najbolj znan poletni posladek je zagotovo sladoled, ki je še posebno pregrešen, če se ga lotimo sami. Obstajajo posebne naprave, s katerimi lahko pričaramo vrhunske kepice tisočerih okusov, a v resnici se lahko znajdemo tudi na drugačen in precej bolj preprost način. Potrebovali bomo le zamrzovalnik in nekaj sestavin, receptura pa bo izjemno enostavna in prav nesramno kremasta.

Naj vas opozorimo že na začetku: ko boste spodnji sladoled, ki v teh dneh kroži po tiktoku, poskusili enkrat, ga boste začeli pripravljati na zalogo.

Uživajte v poletju!

Sestavine

2 banani

konzerva (250 ml) kondenziranega ali kokosovega mleka

ščepec soli

žlička vaniljeve paste

260 ml sladke smetane

dve skodelici vaniljevih piškotov

Priprava