Tedenski jedilnik: preprosta kosila z italijanskim navdihom

Ponedeljek: Jajčna juha stracciatella

Če le imamo pri roki bistro govejo, zelenjavno ali kokošjo juho, bomo imeli obrok skuhan v manj kot 10 minutah. Jajca bomo razžvrkljali skupaj z naribanim parmezanom, vse skupaj začinili z muškatnim oreščkom in vlili v lonec vroče juhe.

Torek: Njoki po sorentinsko

Ta preprosta jed s tradicijo prihaja iz Sorrenta in je po tem čudovitem italijanskem mestecu tudi dobila ime. Zanjo je značilno, da krompirjeve njoke pomešamo v paradižnikovo mezgo, popraženo na olju, v katerem smo prej pocvrli strok česna. Dodamo na koščke narezano mocarelo – to pa prej odcedimo, da v jed ne spusti preveč vode. Vse skupaj povežeta še bazilika in parmezan.

Sreda: Saltimbocca

Ime zveni zapleteno, celo toliko, da se človek raje sploh ne bi lotil. Toda ta italijanska specialiteta, posebej značilna za Rim, vzame vsega skupaj petnajst minut. Ker jo postrežemo s špageti, ki so tudi kuhani en dva tri, je to mogoče celo najhitreje pripravljeno gurmansko kosilo, kar jih je. Lažje ne gre.

Četrtek: Špageti po neransko

Če ste kdaj obiskali čudovito ribiško vasico Nerano, ki se s svojimi obmorskimi hiškami nastavlja soncu nekje na pol poti med Amalfijsko obalo in Sorrentom, ste mogoče že slišali za njihovo specialiteto – špagete po neransko. Večini sicer nepoznan recept je zaslovel pred kakšnima dvema letoma, ko je kraj obiskal holly­woodski igralec Stanley Tucci in tam posnel delček serije oddaj Iskanje Italije (Searching for Italy), v kateri raziskuje kulinarično plat domovine svojih staršev. Testenine je pokusil pred kamero in jih pohvalil kot nekaj najboljšega, kar je kdaj jedel.

Petek: milanska rižota

Živahno rumena jed, ki je ena od značilnih jedi Milana. Pravimo ji tudi žafranova ali zlata rižota.