Tedenski jedilnik: odlične ideje za tiste, ki ste naveličani klasike

Ponedeljek: Kremna rižota lahko poleg polnega okusa ponuja tudi zvrhano mero svežine.

Torek: Bučkini zvitki so polnjeni z mehko rikoto, okus obogatita parmezan in popečena panceta, sveža zelišča in domača paradižnikova omaka pa poskrbijo za prijetno svežino. Ta lahka, kremasta in izredno okusna jed ima veliko prednost, saj jo lahko pripravimo vnaprej in hranimo v hladilniku do peke oziroma dokler je ne potrebujemo.

Sreda: Ta kuskus je že sumljivo dober, glede na to, kako preprosto in hitro ga pripravimo.

Četrtek: To je poletna paštica, ki si jo morate privoščiti čim prej. Premore nežnost bučk, a ker so te ocvrte, dobi vse skupaj karameliziran okus, ki ga podkrepi maščoba sira. Pa še opozorilo: ni za tiste, ki hujšate. Čeprav menimo, da pa se kdaj vseeno lahko pregrešite, in to bi bila lahko lepa priložnost.

Petek: Oborožimo se s kruhom za mazanje. Ponudimo lahko tudi s testeninami, sploh bucatini bi bili fantastični. Ali pa prilijemo jušno osnovo in dobimo krasno juhico.