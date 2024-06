Tedenski jedilnik: 5 preprostih kosil za uvod v poletje

Ponedeljek: Da, to je recept, ki so ga kot izvirnega za OK poslali iz Nice! Zraven so dopisali prav posrečeno pripombo: »Največja napaka, kar jih lahko naredite, je, da v niško solato dodate stročji fižol in krompir ali – to je še najbolj grozno – majonezo!«

Torek: Ta hitri »knedlčki«. Za omako izberite katerokoli sezonsko sadje, v skrajnem primeru zamrznjeno jagodičje.

Sreda: Brez bučk ni poletne kuharije. Tako bomo pripravili nadevano različico, ki jo dopolnimo s sirom in spečemo v pečici. Večna uspešnica!

Četrtek: Zelenjavna lazanja je jed, ki ne le nahrani dušo in telo, temveč nas navda še z neskončnim zadovoljstvom, saj (lahko) pri njeni pripravi porabimo cel kup zelenjave z domačega vrta.

Petek: Topla juhica z okusom po morju. Izberite ribe in morske sadeže glede na ponudbo v ribarnici.