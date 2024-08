Te dni na Zbiljah festival Wild West Fest on Fire z dobrotami ameriškega žara

In ker bodo tam tudi številne dobrote z ameriških žarov, smo seveda pogumno zaplesali h kulinarični ponudbi. Naš sogovornik je bil vodja Žarovnij Peter Hajdu, ki skupaj z Alešem Omejcem, predsednikom društva Slovenian BBQ Society, skrbi za okusni del tega priljubljenega in vsakokrat odlično obiskanega festivala.

...

Vrhunec tovrstne ponudbe pri nas

Festival Wild West Fest on Fire je iz treh sklopov, ki skupaj tvorijo celoto, pojasni Hajdu: prvi del zajema vse, kar je povezano s country glasbo, plesom in tovrstno kulturo. Drugi del so koncerti, nato pa je tu še kulinarika, kajti na tem dogodku je vsako leto vrhunec tovrstne ponudbe v Sloveniji.

»Glavni del festivala je tekmovanje v dimljenju po ameriški licenci Kansas City BBQ Society – KCBS, ki je najvišje rangirano svetovno tekmovanje. Letos poleg nedeljskega Master Series tekmovanja, ki zajema štiri kategorije, dodajamo sobotno tekmovanje One Meat Ribs, kjer bodo tekmovalci pripravljali le rebra. Ta del je izredno zanimiv za mlade ekipe, ki lahko na ta način vstopijo v pravi svet BBQ,« je pojasnil Hajdu.

...

...

V goste prihaja mojster iz Chicaga

»Sodniki prihajajo z vsega sveta in imajo licenco KCBS, tako da gre za povsem resno stvar s svetovnim ocenjevanjem. Ob koncu tekmovanja je navada, da ekipe presežek mesa, ki jim ostane od priprave porcij za sojenje, podarijo v degustacijo obiskovalcem. Ti lahko tako spoznajo ekipe in poskusijo, kaj so pripravile.«

Danes in jutri bodo na Zbiljah tudi preostali dogodki, povezani z tremi znanimi črkami BBQ, ob čemer Peter Hajdu poudari, da seveda vsako leto pripravijo »pravoverno kulinarično ponudbo BBQ. Redno imamo v gosteh katero ameriško BBQ legendo, prvi dan pripravimo Master Class. Letos je naš gost Phil Wingo - Porkmafia iz Chicaga, naš dolgoletni prijatelj. V Ameriki, kjer mu pravijo kar Uncle Phil (torej: stric Phil), ogromno časa posveča prostovoljstvu, znan je po tem, da pripravi celega pujsa v smokerju, po svetu pa vodi delavnice.«

...

...

Letos: ameriške pite in krškopoljec

In kaj so letošnje kulinarične novosti festivala, ki okolico Medvod po kavbojsko obarva vse od leta 2017? »Kulinarična ponudba bo razširjena s pravimi ameriškimi pitami, obišče nas karavana glasnih jeklenih mustangov, delavnica bo tematsko podrejena slovenski avtohtoni pasmi, krškopoljskim prašičem, vedno več je tudi stojnic s tako imenovano ponudbo western in BBQ, pa še bi lahko naštevali,« je pojasnil sogovornik.

...

Priporočamo še: Tereza Poljanič ustvarja prav posebne pijače v švedski gozdni restavraciji z Michelinovo zvezdico