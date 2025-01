Anja Markovič o objavljanju fotografij otrok na družbenih omrežjih

Ni naključje, da je na prvem mestu prav naziv mama, o tem je spregovorila tudi v intervjuju. Vaše delo je povezano z ženskami, veliko delate z njimi in zanje. Kako se je spremenil vaš pogled na žensko, odkar ste pred letom in pol postali mama? Huh, precej. Spoznala sem, kako blagodejno je poiskati pomoč in kako blagodejno na moje fizično in psihično zdravje vplivata besedi »ne zmorem«. Po mojem sta to dva ključa do bolj zadovoljnega življenja ženske. Včasih tega nisem znala, ker bi zame pomenilo, da sem nemočna. A danes nemoč razumem povsem drugače. Ko si poiščem pomoč, grem po moč za ti...