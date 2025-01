ŠOKkast z Ani Frece: Ohraniti moramo iskrice otroške navihanost (Suzy)

V prvem januarskem ŠOKkastu bo gostja pevka in vsestranska glasbenica Ani Frece, ki je konec lanskega leta izdala pesem Bosa se igrat?.

V videu je zaigrala z najboljšim igralcem, kar bi si jih lahko izbrala – s svojim možem Romanom. Zanimalo nas je, kako sta se ujela na snemanju in kako ga je prepričala, naj se pojavi pred kamero in odigra zaljubljene prizore. Pesem Bosa se igrat? sporoča, da je v življenju treba najti sproščene trenutke. Čeprav je mama dveh čudovitih deklic, si rada vzame čas zase ali za romantiko v dvoje.

Gledalci se je lahko spomnijo iz oddaje Znan obraz ima svoj glas, kjer je pokazala svoj navihani karakter ob imitacijah tujih in slovenskih zvezdnikov. Bila je tudi članica ženske zasedbe MJAV, zadnja leta navdušuje s svojim Hotelom za srečo.

»Nekatere ženske gredo na porodniški dopust z rojstvom otrok, jaz sem to storila malce kasneje,« se nasmehne in poudari, da se je z materinstvom preoblikovala v novo žensko. V prostem času je velika ljubiteljica dobre hrane in kulinarike. Pogovoru lahko prisluhnete na www.slovenskenovice.si, v ponedeljek, 6. januarja.