Tako pogosto bi morali psom pregledati ta del telesa

Skrb za nego psa je ključnega pomena za zdravje in dobro počutje našega štirinožnega prijatelja. Tudi čiščenje pasjih ušes spada med opravila, ki jih je kdaj treba postoriti.

Priporočljivo je, da pasja ušesa redno pregledujete. Če opazite rdečico, oteklino, izcedek ali neprijetni vonj, ali če pes drži glavo postrani, potem so to znaki, da nekaj ni v redu in je treba ukrepati. Ob dlje časa trajajočem stanju ali če se vnetje slabša, se nujno posvetujte z veterinarjem.

