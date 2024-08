Strokovnjaki ugotavljajo: Po 40. letu postanejo samski bolj srečni

Dolgo časa je med psihologi veljalo prepričanje, da so ljudje v odnosih srečnejši kot samski. To so potrjevali tudi s številnimi raziskavami, za katere pa se zdaj izkazuje, da so bile precej pomanjkljive, saj so se osredotočale na poročene ali vezane osebe, samske pa tretirale kot osebe, ki »še niso« v odnosih in predpostavljale, da si življenja v dvoje pravzaprav vsi želijo.

Takšen pogled na samskost v preteklosti seveda ni bil nič nenavadnega – navsezadnje ženske skozi večino zahodne zgodovine niso imele mesta v družbi, dokler niso bile poročene, in je bilo tako življenje v dvoje zanje skorajda edini način, da so preživele – vendar se danes strokovnjaki končno zavedajo, da partnerstvo ni nujno univerzalna vrednota, po kateri hrepeni vsak človek.

S tem v mislih je v zadnjih letih bilo izvedenih kar nekaj ameriških in kanadskih študij, ki so končno pokazale, da so tudi samski ljudje zelo srečni, nekateri med njimi, šokantno, enako ali celo še bolj kot ljudje v zvezah ali poročeni (slednje drži predvsem za osebe v neizpolnjujočih zakonih, saj so raziskovalci ugotovili, da ima to lahko enake ali še slabše posledice na njihovo zdravje, kot če se ne bi nikoli poročili).