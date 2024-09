Strastni poljubi v oglasih: resnični ali zaigrani?

So oglasi, ki vzbudijo več pozornosti od drugih. To so nedvomno tisti, v katerih smo priča strastnim poljubom, ob katerih se poraja vprašanje: se neznanca res poljubljata ali gre za kakšen trik? So prizori realni ali nastanejo brez konkretnega stika ter če da: kako?

S temi vprašanji smo se obrnili na oglaševalsko agencijo Futura DDB in jih povprašali še, kako izbirajo kandidate, ki nastopajo v njihovih oglasih.

To je odgovor

»Igralce, ki se pojavljajo v oglasih, izberemo s pomočjo casting agencije. Proces izbora igralcev oziroma castinga je pri ustvarjanju oglasov ključnega pomena. Ko naročnik potrdi kreativni koncept in scenarij, sodelujemo s produkcijo in agencijo, ki izbere najprimernejše kandidate za vsako vlogo.

Proces se začne z naborom širšega kroga igralcev. Agencija nato v sodelovanju z naročnikom pregleda predloge in izvede avdicije ter izbere najbolj primerne osebe. Pri izboru so pomembni tako videz, ki ustreza vlogi, kot tudi igralske sposobnosti.«

"Igralci, ki sodelujejo v takšnih prizorih, so profesionalci in se zavedajo narave dela," so povedali v eni od naših oglaševalskih agencij. Fotografija je simbolična. FOTO: Getty images

»Ko gre za prizore, kot je poljubljanje, je pomembno poudariti, da ti niso nič neobičajnega v svetu filma in oglaševanja. Poljubljanje v oglasih je zato posneto povsem realno.

Igralci, ki sodelujejo v takšnih prizorih, so profesionalci in se zavedajo narave dela. Pred snemanjem vedno poskrbimo, da imajo vse potrebne informacije in da se strinjajo z izvedbo takšnih prizorov.«

Povedano na kratko: tisto, kar je videti na zaslonih ali posnetkih, se dogaja tudi za kamero.