Ženske ne želijo velikih osvajalcev, štejejo tudi skromna dejanja

Med moškimi pogosto velja prepričanje, da se od njih pričakujejo samo velika dejanja, pri tem pa pozabljajo, da štejejo tudi drobne stvari, ki lahko očarajo vsako žensko.

Datumi

Ženske si v veliki večini brez težav zapomnijo posebne datume, ko gre za njihovega partnerja, pa naj bo rojstni dan, obletnica poroke ali pa večerja, ko jo je prvič poljubil. Moški so glede tega manj organizirani. Če bi vedeli, kako pomembni so datumi, bi si vse zapisali v koledar.

Prijaznost

Lepa beseda lepo mesto najde, čeprav ni vedno vse idealno. A raziskave kažejo, da imajo prijazni moški pri ženskah veliko več uspeha kot tisti, za katere je nasmeh napor. Poleg tega ženske ocenjujejo prijaznost moškega tudi po njegovem odnosu do drugih, in če je plemenit, se njegova vrednost v njenih očeh poveča.

Veličina

Veličina moškega ni v tem, da je popoln, ampak da zna priznati in sprejeti svoje napake, najlepše pa je, kadar se lahko iz njih norčuje. Ne samo da tako nasmeje marsikoga, ampak da partnerici vedeti, da je tudi ona lahko sproščena. V svetu, kjer mora biti ženska popolna v vseh pogledih, je to olajšanje.

Skrb zase

Ženskam je preprosto všeč, če moški skrbi zase, da ohranja telesno pripravljenost. Izrazite trebušne mišice pri 50-letniku so nadvse dobrodošle; čeprav ženske uradno nergajo vsakič, ko gre mož na rekreacijo, uživajo, ko se izbranec lepo obleče in nadišavi. Morda so tudi malce ljubosumne, a tega ne bodo priznale, vedno pa imajo rade urejenega moškega.

Kavalir

Kavalirstvo je vrlina, ki bo vedno zaželena, morda se bo le nekoliko prilagajala času. Ne gre za to, kdo plača večerjo, gre za to, da se ženska rada počuti varno in zaščiteno. Če zna moški pričarati občutek, da se lahko zanese nanj v katerem koli trenutku, mu bo ženska dala vse.