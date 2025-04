Pri slapu Kozjak reševali mladega Španca: želel zaplavati, nato pa težava

V petek je 22-letni državljan Španije želel zaplavati pod slapom Kozjak na Kobariškem, a se namera ni izšla najbolje, saj so ga morali nato reševati. Na kraj so poleg policistov odšli tudi gorski reševalci in gasilci, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Ugotovili so, da je območje slapa v lastni režiji obiskala skupina 20 tujih študentov in da je eden od njih, omenjeni 22-letni državljan Španije, želel zaplavati pod slapom. Odšel je v vodo, a ga je zaradi visokega vodostaja in močnega toka začelo odnašati, zato je izplaval na bližnje skale.

Ker si zaradi razmer in prezeblosti ni upal zaplavati nazaj na izhodiščno točko, so njegovi prijatelji poklicali pomoč. Kasneje ga je nepoškodovanega do brežine pripeljal lokalni kajakaš. Ker je bil vidno prezebel, so ga preventivno odpeljali na pregled v Zdravstveni dom Tolmin.

Policisti so tujo krivdo izključili. Ob tem policija opozarja, da brzice skrivajo presenečenja in pasti, zato je treba vedno ravnati premišljeno in ne izzivati narave. Nasveti za večjo varnost v in ob vodi so objavljeni na spletni strani policije sta.si/qPpcbO.