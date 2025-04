After job 9: po službi v dobri družbi vihtijo palice

Ker smo že marca občutili muhasto aprilsko vreme, so tudi golfisti malce pozneje kot običajno začeli novo sezono igranja na slovenskih igriščih. Tako se je že dodobra uveljavljena serija turnirjev After job 9 letos začela šele sredi aprila, ko sta ustanovitelj Gregor Vehovec ter od nedavnega solastnik te blagovne znamke Jure Podgoršek pripravila prvo srečanje rekreativnih golfistov.

Uspešni izvedbi uvodnega turnirja letošnje sezone so z veseljem nazdravili (z leve) ustanovitelj After job 9 Gregor Vehovec, Daniel Sauli, direktor Keller Williams, in direktor igrišča Cubo golf Dejan Podgoršek FOTO: Martin Baebler

Kot je razvidno iz imena, namesto običajnih 18 lukenj na teh turnirjih, ki so na programu popoldne ob delovnih dneh, udeleženci odigrajo golf na devetih luknjah. S tem za polovico skrajšajo čas igranja, na dve uri, kar je sprejemljivo za vse, ki na rekreacijo pridrvijo neposredno iz službe. Čas je pač bistven faktor pri golfu. »Zibelka turnirjev After job 9 je igrišče GK Trnovo, tam smo začeli turnirje ob torkih. Osnovni namen je bil, da povežemo igralce vseh starosti in znanja, med drugim pa je to vstopna točka za turnirski golf za številne začetnike. To je tudi priložnost za izboljšanje golfskega hendikepa, ki je merilo znanja igralcev, posebno privlačno pa je druženje po turnirjih, kjer vsakič poskrbimo za privlačne in praktične nagrade,« je osnovno poslanstvo tega športnega projekta orisal Vehovec.

Iz Trnovega so se turnirji After job 9 kmalu udomačili še na igriščih v Smledniku ter na Otočcu in Ptuju. Torkovi popoldnevi so torej tradicionalno rezervirani za Trnovo, letos bodo ob sredah vihteli palice na Ptuju in občasno na Otočcu, ob četrtkih bodo golfisti preverjali svoje veščine na igrišču Cubo golf Smlednik, kjer so prejšnji teden odprli letošnjo sezono »Z leti smo ustvarili krog stalnih poslovnih partnerjev, pričakujemo še nove. Skupaj s sponzorji lahko nadgrajujemo organizacijo turnirjev in ponudimo še boljši spremljevalni program z nagradami. Septembra lani smo imeli rekorden obisk, saj je na turnirju v Trnovem igralo kar 109 igralcev. After job 9 se vse bolj uveljavlja, upam, da se bodo za gostiteljstvo kmalu odločili tudi na igrišču Amon Olimje in v Lipici,« še razkriva Vehovec.

Kot smo zapisali, je nov zagon temu projektu prispeval Dejan Podgoršek, ki je nedavno postal direktor in upravitelj Cubo golf resorta Smlednik v sodelovanju z družbo 1912 Hotels iz Hamburga v Nemčiji. To v prvi vrsti obeta kakovostnejši program na igrišču Cubo ter spodbuja druga golfska središča v Sloveniji, da nadgradijo svojo ponudbo. Seveda to zahteva veliko predanosti, saj golfska skupnost v Sloveniji ni ravno množična. Po podatkih s spletne strani Golf zveze Slovenije je pri nas registriranih okoli 5000 igralcev golfa, ob tem pa naša dežela v glavnem ni prepoznavna po golfskem turizmu za tuje obiskovalce razen za igralce iz sosednjih držav. Projekt After job 9 je vsekakor imenitna promocija golfa za vse rodove. Organsko raste tudi s pomočjo zagnanih članov podpornikov, v tako imenovanem Eagle Membership so Boštjan Kralj, Marko Rotter, Slavi Suklan Umek, Alenka Remec Peterc, Vojko Besednjak in Bojan Muravec.