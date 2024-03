Ste med njimi? Pripadnikom te generacije bo najverjetneje propadel zakon

Nedavno opravljena raziskava je pokazala, da se pari najpogosteje ločujejo sedem let po poroki. Med tistimi, ki jih največkrat doleti ločitev, pa so pripadniki generacije X, torej osebe, ki so sedaj stare od 44 do 59 let.

Najpogostejša starost pri ločitvi je 43,9 let, kot glavni razlog so sodelujoči v anketi spletnega portala Divorce-Online.co.uk navedli finančne težave.

»Rezultati naše ankete potrjujejo sedemletni fenomen, ki najbolj vpliva na pare generacije X,« je povedal tiskovni predstavnik omenjene spletne strani in dodal, da je pomembno, da pari dovolj hitro prepoznajo izzive in da zlasti v tem obdobju poiščejo, če jo potrebujejo, pomoč.

Generacija X je odraščala v času, ko se ni govorilo o osebnih mejah in o izražanju potreb. FOTO: Shutterstock

Najbolj kritični

Strokovnjaki so takole izpostavili značilnosti parov, ki se znajdejo pred posebnimi izzivi:

Odraščali so v času, ko se ni govorilo o osebnih mejah in o izražanju potreb, mnogi so v odnose vstopali brez teh pomembnih orodij.

Prepoznavanje neizpolnjenih potreb in spoštovanje medosebnih meja sta ključa do dobrega odnosa, ki pri pripadnikih generacije X velikokrat manjkata, zato morajo pari, če želijo uspeti, začeti težave reševati čisto pri osnovah, piše The Sun.