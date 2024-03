Svoji bivši ženi mora plačati visoko nadomestilo za njeno delo gospodinje

Delo gospodinje je že od nekdaj nehvaležno in precej podcenjeno, primer iz Španije pa dokazuje, da se časi nemara vendarle spreminjajo. Pokrajinsko sodišče v Pontevedri v Španiji je namreč razsodilo, da mora moški plačati svoji bivši ženi nadomestilo za njeno delo gospodinje v 26 letih zakona.

Neimenovani par se je poročil leta 1996, žena pa je do ločitve leta 2022 zunaj doma delala le 205 dni, ves preostali čas je skrbela za gospodinjstvo in se posvečala vzgoji njune hčerke. Po ločitvi je mož ostal v družinski hiši, ona pa je morala oditi in si najeti stanovanje. Da bi preživela, se je morala takoj zaposliti, ker pa je 26 let svojega življenja gospodinjila, bo v nasprotju z možem, ki je svoje življenje posvetil poklicni karieri, verjetno upravičena do zelo nizke pokojnine. Zato je zahtevala odškodnino za vsa leta hišnega dela.

Čeprav 26 let ni delala, je takoj dobila službo.

Sodišče je določilo odškodnino 120.000 evrov, vendar sta se na odločitev pritožili obe vpleteni strani. Mož se je strinjal, da bo bivši ženi plačal vse njeno delo v času zakona, a se mu je vsota zdela previsoka. Zahteval je, da sodišče znesek zmanjša za 60.000 evrov.

Delala bi že prej, pa ni šlo. FOTO: Getty Images

Bivša žena je po drugi strani menila, da je vse, kar je naredila za moža in družino, s takšno vsoto podcenjeno. Želela je dobiti 183.000 evrov, kar bi po njenem ustrezalo vsem uram dela, ki ga je vložila v gospodinjske opravke. Takšen znesek bi bil poleg tega upravičen tudi zato, ker zaradi skrbi za družino ni mogla narediti kariere, ki bi ji omogočila, da bi imela dostojno plačano službo in pozneje pokojnino.

Deželno sodišče v Pontevedri je preučilo pritožbi in določilo novo odškodnino, 88.025 evrov, mož pa bo moral bivši ženi tri leta plačevati tudi pokojnino v višini 350 evrov.