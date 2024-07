Sosednja prestolnica, ki jo Slovenci pogosto obiščemo, ponuja najboljši sladoled na svetu

Slovenci smo veliki ljubitelji sladoleda in tisti z najbolj izostrenim občutkom in okusom za to prefinjeno hladno sladico lahko letos uradno najboljši sladoled poskusijo pri naših sosedih, v prestolnici Madžarske, ki je tudi sicer pogosto na seznamu naših popotniških destinacij. Kdor se torej odpravlja na tisti konec, lahko mimogrede združi prijetno s sladkim.

Gelato Festival World Masters je svetovno kulinarično tekmovanje, ki vsako leto med najbolj priznanimi svetovnimi sladoledarji izbere najboljše ter jim podeljuje krone po vzoru Michelinovih zvezdic. Na svetovno lestvico najboljših sladoledarjev so uvrščeni mojstri, ki že vse od leta 2011 tekmujejo na turnirjih Gelato Festival po vsem svetu, prireditelji jih pripravijo okoli 50 na leto. Seznam sodelujočih proizvajalcev sladoleda z vseh celin je vsako leto daljši in jih šteje že več kot tisoč, med najboljšimi pa je po pričakovanju največ italijanskih.

A trenutni kralj ne prihaja iz domovine sladoleda Italije, temveč iz Madžarske. Adám Fazekas, ki svoje umetelne sladolede ustvarja v družinski slaščičarni Fazekas Cukrászda v Budimpešti, sicer ni novinec na lestvici, pred dvema letoma se je namreč že uvrstil na drugo mesto, tokrat pa je zbral največ točk, 227, in s tem za 14 točk premagal Giovanno Bonazzi iz Parone v Italiji ter za 19 točk Savannah G. Lee iz ameriškega San Francisca, vsi trije pa so si prislužili po tri krone. Letošnji prvak, ki je sicer družinsko zapisan slaščičarstvu, se je sladoledu poglobljeno začel posvečati leta 2018, danes pa je prepričan, da v svetu sladoleda »obstaja življenje onkraj čokolade in vanilje«. Prisega na uporabo naravnih, karseda lokalnih sestavin, pri tem pa drzno preizkuša nove, četudi nenavadne kombinacije in ustvarja izjemne okuse. Tako je med drugim ustvaril sladoled iz kumaric, da se ne brani slanega, potrjuje njegov feta sladoled z zelišči, oljčnim oljem in himalajsko soljo. Nekoč je izjavil, da mu je najljubši tisti s kislo smetano, na razglasitvi letošnjih rezultatov pa so stregli njegov sladoled z okusom maline in pistacije.

Sladoled ni gelato

Gelato Festival je z leti postal prava institucija, ki skrbi za popularizacijo sladoleda in hkrati za dvig njegove kakovosti. Kot zanimivost povejmo, da poznavalci ločijo med sladoledom in gelatom, ki je sicer italijanska beseda za to sladico. Če se gremo zares, pa je med njima precejšnja razlika. Naštejmo najbolj očitne: sladoled vsebuje več kot 25 odstotkov maščobe, gelato pa v povprečju le šest. V sladoledu je več kot 50 odstotkov zraka, v gelatu pa le okoli 20, zato je slednji bolj okusen. Razlika pa je tudi v temperaturi, sladoled je ohlajen na minus 23 stopinj, gelato pa na minus 15, pri čemer lahko sladoled dlje hranimo v zamrzovalniku, za gelato pa velja, da je najboljši svež, puhast, penast in kremast.

Za Evropo velja, da so začetniki (in še danes najboljši sladoledarji) Italijani, ki pa so se veščine izdelave učili od Arabcev. Ti so v času svoje vladavine na Siciliji Italijane naučili skrivnosti zamrzovanja sladoledne kreme. Prelomni trenutek v zgodovini je bil leta 1500, ko je italijanski kuhar ponudil sladoled svatom na poroki francoskega kralja Henrika II. s Katarino Medičejsko. Takrat je italijanski sladoled začel osvajati Evropo in svet, njegova priljubljenost pa je samo naraščala. Tudi danes, ko na sladolednem tronu sedi madžarski slaščičar.

