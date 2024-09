Skutni štruklji z zdrobom: najbolj enostavna različica, ki vedno uspe

Štruklji povečini spadajo med jedi, ki so videti čudovito – a šele, ko imamo že pošteno kilometrino. Rezultati prvih poskusov štrukljanja so običajno bolj žalostnega stasa. Ni pa nujno. Ti skutni štruklji so »trotlziher«, saj ne zahtevajo valjanja ali natančnega zvijanja. Pravzaprav so dobesedno enostavni – gre za le eno maso, ki jo je treba oblikovati in skuhati. Brez skrbi, okus in tekstura še vedno zadeneta žebljico na glavico.

Sestavine

500 g nepasirane skute

100 g kisle smetane

2 jajci

50 g stopljenega masla

pol žličke soli

7 žlic pšeničnega zdroba

Priprava

V posodi z električnim mešalnikom zmešamo skuto, kislo smetano, jajci, stopljeno maslo in sol. Primešamo pšenični zdrob, nato zmes postavimo v hladilnik za pol ure. Pripravimo dve kuhinjski krpi, oprani brez mehčalca, ali dva kosa prozorne folije za živila. Če uporabljamo krpo, po njej najprej posujemo drobtine. Polovico mase nanesemo blizu spodnjega roba, nato krpo tesno zavijemo do vrha. Stranska konca pograbimo in vse skupaj zapeljemo po deski, da dobimo napet paketek, podoben bonbonu. Na oba konca namestimo elastiki. Ponovimo še z drugo polovico. Na folijo pa vsako polovico mase razporedimo po sredini, od spodaj in od zgoraj čez njo prepognemo folijo, pograbimo stranska konca in tesno zvijemo kot bonbon. Štruklje kuhamo v rahlo brbotajoči vodi 30 minut. Kuhane pustimo počivati kako minuto, nato jih odvijemo in narežemo na 2 cm debele rezine.

