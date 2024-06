Od leta 2017, ko je prvi kodiaq zapeljal na naše ceste, so slovenski kupci nabavili že dobrih 7000 primerkov. Zdaj je tukaj konkretno posodobljena druga generacija. Pri zunanjosti je še največ novega pri sprednjih in zadnjih lučeh, ki so seveda v izvedbi led, glavni žarometi pa so opcijsko tudi matrični. Ob medosni razdalji 2,791 metra, ki je nespremenjena že od prve generacije, se je za dobrih šest centimetrov povečala le dolžina vozila (4,758 m), malenkost pa se je zmanjšala višina in, presenetljivo, tudi širina. A pri vsem tem je pomembno, da se je konkretno, lahko bi rekli v za škode znači...