Simpatična mala micka, ki je okreten mestni avto

Mitsubishijevemu coltu se vidi, da je narejen na osnovi Renaultovega clia, kar pa ni nič slabega, saj je clio preverjen in priljubljen model med slovenskimi vozniki. Od francoskega brata se razlikuje po nekaj vizualnih elementih, še najbolj na maski vozila, kar pa je dovolj, da ima lastno identiteto. Testni colt je bil opremljen s »srednjim« motorjem, se pravi, litrskim turbobencinskim trivaljnikom, ki razvije 90 konjskih moči in 160 Nm navora, ki se na prednji kolesi prenaša prek šeststopenjskega ročnega menjalnika. Pospeševanje je prijetno in zvezno, motor ima že pri nizkih vrtljajih dovolj navora, pa tudi pri višjih hitrostih ni preglasen.

Colt je bil v našem primeru dobro opremljen s sodobnimi varnostnimi asistenčnimi sistemi, ki smo jih bili še nedavno vajeni pri opazno dražjih avtomobilih, res pa je, da mu opremski paket instyle z dodatki dvigne ceno nad dvajset tisočakov (brez popustov). Na sprednjih sedežih se zelo dobro sedi, čeprav gre za majhen avto, sedeži pa so dobro nastavljivi za različno velike voznike. Zadaj seveda ne moremo pričakovati čudežev, a prostora za mularijo je čisto dovolj. Poskrbljeno je tudi za infozabavni del, saj se da merilnike prilagajati osebnim željam, meniji pa so kajpak v slovenščini.