Simona Kogovšek, modna oblikovalka: V meni je moč, da si skreiram življenje po svoji meri

Navdih za kolekcijo ...

Ujel me je v življenjski situaciji, s katero sem se spopadala. Po rojstvu tretjega otroka sem padla v začarani krog. Kot samostojna podjetnica sem bila kljub porodniški z mislimi in tudi dejansko še vedno v poslu. Ne moreš izklopiti. Skrbeti je treba, da stvar ne propade. Dušilo me je, ker sem videla, da moram delati, vendar ne morem, ker me sin potrebuje. Počutila sem se nemočno, kar je zame najhujši občutek. Potem me je neke noči, po mini zlomu, prešinila misel: »Moč je v tebi!« In me spomnila, da je vse v mojih rokah, ne glede na vse. Spremenila sem pogled, zadihala, zaradi tega se je vrtec začel fantastično in lahko sem skreirala kolekcijo.

Barvni odtenki ...

Izražajo stabilnost in moč, a obenem mehkobo, ki je tudi v meni. Naslonijo se na paleto jeseni.

Kroji ...

Predvsem so udobni, uporabni ob številnih priložnostih – s »twistom«, kot sama rada rečem. Skrivnost je v detajlih, ki osnovo oplemenitijo in naredijo posebno.

FOTO: TJAŠA ELEDHWEN

Materiali prepletajo ...

Mehkobo, atraktivnost, ženskost, uporabnost.

FOTO: TJAŠA ELEDHWEN

Jesen je zame čas ...

Novih začetkov. Čeprav se jeseni narava umirja, sem kot mama treh otrok vpeta v začetke šol in vrtca. In nove kolekcije se izdajajo. Uživam pa ob pogledu na te prelivajoče se barve v naravi. Posebno po dežju, ko se zjasni. Tako mirno je in diši.

Ključni kos aktualne sezone je ...

To je gotovo plašček. Oziroma jopa in plašček, ki sta v enakem kroju. Udobna, lepo oblikujeta hrbtno linijo. Plašček je nepremočljiv. Oba polna detajlov. Kos, ki ga daš nase in je to to.

FOTO: TJAŠA ELEDHWEN

Trajnost, ker ...

Si na dolgi rok v resnici samo to lahko privoščimo. Pri meni se trajnost izraža v večnih, vsestranskih krojih, ki niso hipni trendi, in kakovostnih materialih.

Pri delu me spremljajo ...

Predvsem različni avtorji duhovnih učenj. Rada poslušam Abrahama, Wayna Dyerja, Ano Bučević in nevroznanstvenika Joeja Dispenzo. Poskušam privzeti, kar čutim, da bi mi pomagalo pri percepciji življenja. Se učim.

FOTO: TJAŠA ELEDHWEN

Rada se prepustim ...

Trenutku.

FOTO: TJAŠA ELEDHWEN

Udobje je ...

Po svoje, ko počnemo v življenju, kar nas veseli, in od tega živimo. To nam daje energijo, tisto vznemirjenost, ko ustvarjamo nekaj, kar pride iz nas, in s tem rastemo. Ta občutek na koncu vedno premaga vse izzive, ki pridejo na pot kot lekcije.

Moda mi pomeni ...

Izraz osebnosti posameznika s stilom, ki ga ima. Moda je, kako se, kar imaš v sebi, izraža navzven.

V meni je moč ...

Da si skreiram življenje po svoji meri.