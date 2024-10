Sigmund Freud: resnice in nasveti za lepše življenje (zlasti en nasvet je res dobro upoštevati)

Sigmund Freud je svoje ime ovekovečil z raziskovanjem človekove podzavesti. Trudil se je dojeti, kaj se odvija v globinah človeške biti, kaj ji povzroča najgloblje rane in kako jih pozdraviti.

Na podlagi svojih dognanj je nizal nasvete in resnice, ki so lahko tudi pri obvladovanju strahov in tesnobe vedno v pomoč. Nekaj takšnih za boljše razumevanje sebe niza portal Lifedeeper.

Edina oseba, s katero bi se morali primerjati, ste vi v preteklosti. In edina oseba, od katere bi morali biti boljši, ste vi v sedanjosti.

​

FOTO: Depositphotos

Moči in varnosti ne iščite zunaj sebe, temveč v sebi.

Nervoza je nesposobnost sprejemanja podzavesti.

Na žalost zatrta čustva ne izginejo. Ona se zakopljejo v dušo in povzročajo veliko škode.

Nič ni naključno, vse ima svoj vzrok.

Sreča je rezultat zadovoljevanja dolgotrajno zatrtih potreb. Bolj kot je zadovoljevanje teh nepričakovano, močnejši je občutek sreče.

Človek, ki ga je imela mama rada, nosi vedno s seboj občutek, da je zmagovalec. To ga resnično vodi k uspehu.

Sanje se nikoli ne ukvarjajo s trivialnimi stvarmi. Še tako nedolžne sanje imajo globlje sporočilo.

ženska, spanje, počitek, noč FOTO: Ridofranz/gettyimages