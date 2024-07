Freud ni bil obseden s seksom

Utemeljitelj psihoanalize Sigmund Freud menda ni bil tako obseden s seksom, kot mnogi verjamejo, je ugotovil priznani južnoafriški psihoanalitik Mark Solms, ki že dolgo preučuje Freuda in njegova dela.

Po ponovnem pregledu enega od ključnih del psihoanalitika z naslovom Interpretacija sanj je Solms ugotovil, da so bili razlog za to, da so ljudje o pogledih Avstrijca, ki pogosto velja za kontroverznega, njegovi pogledi pa za nenavadne, napačni prevodi. Kot je dejal Solms, je bilo Freudovo razumevanje spolnosti »zelo široko«.

Sigmund z najmlajšo od šestih otrok Anno Freud FOTO: Wikimedia commons

»Zanj je bila vsaka dejavnost, ki je bila sama po sebi usmerjena v užitek – vse, kar počnemo zgolj zaradi užitka, v nasprotju s praktičnimi nameni – 'spolna',« je dejal psihoanalitik in pojasnil: »Otrokovo sesanje dude ali igranje z žogo je oboje vir užitka, zato je obe aktivnosti Freud razumel kot 'spolni', a to se je povsem izgubilo in Freudovo 'spolno' so ljudje začeli enačiti s seksom, kar je seveda povsem napačno.«

Tudi ideja, da je vse povezano z libidom, je popolnoma napačna interpretacija Freudovega razmišljanja, je prepričan Solms, ki je spomnil, da je bil Freud v nasprotju s prepričanjem mnogih izjemno konservativen, zato zagotovo ne bi vsega enačil s seksom. »Celo njegov okus za umetnost je bil konservativen. Dalíja je denimo opisal kot fanatika,« je spomnil južnoafriški psihoanalitik, ki bo zdaj popravil več napak v revidirani angleški izdaji Interpretacije sanj, čeprav jih ni malo, ki bi, kot pravi Solms, »raje videli, da bi Freuda pozabili, kot da bi njegova dela ponovno prevedli«.