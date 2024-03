Setveni koledar – marec 2024

Marec je tisti mesec, ko se zares začnejo vrtna dela, a to ne pomeni, da je treba hiteti. Glede na vremenske razmere v zadnjih tednih letošnja pomlad prehiteva, a tla so mokra, ponekod še od snežne odeje, dodatno jih je razmočil dež. Če vam jeseni ni uspelo pognojiti gredic z organskim gnojilom, to delo res odložite toliko časa, da bo zemlja dovolj presušena, da se ne bo sprijemala na orodje in obutev. Dotlej počakajte tudi s sajenjem dreves, grmovnic, z najzgodnejšimi sadikami in setvami ter okopavanjem prezimnih vrtnin, kot sta zimski česen in zimska solata. In ko boste »lovili« primeren čas za obrezovanje sadnega drevja in jagodičja, potrpite do takrat, ko bo suhemu vremenu sledilo še vsaj tri dni podobnih razmer. S tem boste naredili veliko za zdravje sadnih rastlin.

