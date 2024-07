Setveni koledar - julij 2024

Največja delovna skrb ljubiteljski vrtnarjev ta mesec je takšna oskrba vrtnin, okrasnih rastlin in sadnega drevja, da bodo poletne tedne preživele v čim boljši kondiciji. Potem ko so nam padavine junija precej prihranile skrb za zalivanje, sta najpomembnejše enakomerno namakanje in krepitev njihove odpornosti. Mokri tedni so na paradižniku marsikje povzročili napad paradižnikove plesni, če se ta še dobro drži, v suhem vremenu odstranimo liste s sivimi lisami in ga škropimo z domačimi ekološkimi pripravki, kot so raztopina sode bikarbone, žajbljev čaj, škropivo iz njivske preslice, ali ga zalivamo z raztopino rjavih alg. Poleti sta pomembna tudi zastiranje tal okrog rastlin, pri cvetju pa rezanje odcvetelih cvetov, ki bo spodbudilo nastavljanje novih cvetov, pri mnogih vrstah, kot pri vrtnicah, pa tudi zmanjšalo širjenje bolezni.

