Sestavina, ki je nikoli ne dodajte v krompirjev pire in recept brez masla

Krompirjev pire je jed, ki je izjemno prisotna na naših krožnikih, zato smo se v našem uredništvu dotaknili že neštetih različic. Nedavno pa smo se udeležili tečaja francoske kulinarike, na katerem smo spoznali še eno – to je že dolgo časa nazaj zasnoval kulinarični inovator in svetovno priznani kuhar José Lampreia, ki je bil znan predvsem po premikanju meja v tradicionalni kuhinji. Recept je v 80. letih dodobra pretresel kulinarično sceno in javnost, danes pa je še kako dobrodošla popestritev v pripravi te klasike.

Gre za preprosto zamenjavo – maslo nadomestimo s kakovostnim oljčnim oljem. Seveda pa je za res vrhunski krompirjev pire ključen tudi postopek, ki tako običajno prilogo spremeni v naravnost vrhunsko. Takšno, kot jo dobimo v res dobrih restavracijah. To bo lahkotnejša različica od tiste z maslom, v sebi pa bo nosila aromatiko izbranega oljčnega olja.

Nikar pa naj vas ne zamika, da bi v krompir dodali poper, kajti ta mu ne naredi ničesar dobrega, je nekoč izjavil Lampreia.

Krompirjev pire brez masla

1 kg krompirja

100 ml oljčnega olja

ščep soli

300 ml mleka

Priprava

Krompir olupimo, prerežemo napol in damo v večji lonec s hladno vodo. Dodamo veliko žlico kuhinjske soli. Zavremo in kuhamo 20 do 25 minut, odvisno od velikosti krompirja. Ta je kuhan, ko vanj zarijemo noževo konico brez kakršnega koli napora. Mleko zavremo. Ko se krompir skuha, ga nemudoma olupimo in pretlačimo v večjo skledo s pomočjo pasirke ali stiskalnika za krompir. Prilijemo približno polovico oljčnega olja in ga nežno vmešamo s pomočjo metlice za stepanje, nato dodamo še preostanek. Dobro premešamo, vendar pazimo, da zmes ne postane preveč tekoča. Dodamo ščepec soli. Prilijemo še polovico vročega mleka in mešamo z metlico. Postopoma dodajamo še preostalo mleko in pazimo, da pire ne postane preveč tekoč. Mleko prenehamo dodajati, ko pire doseže želeno konsistenco, ta pa mora biti malce tekoča. Pire pretlačimo še enkrat, tokrat skozi gosto cedilo. Pire po potrebi še malce segrejemo in posolimo. Tudi mleko lahko dodamo, če želimo še bolj svileno teksturo.

